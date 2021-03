annonse

annonse

Det har vært et målrettet bombeangrep mot et testsenter for covid-19 i byen Bovenkarspel i Nederland, ifølge politiet. Ingen er skadd.

Politiet opplyser på Twitter at ingen er skadd som følge av det de mener er en bombe, men flere vinduer er knust. Det er åpnet etterforskning, og området er sperret av.

Politiet mener ifølge nettavisen NOS at bomben var rettet mot testsenteret. Ifølge politiet var en sikkerhetsvakt til stede da eksplosjonen fant sted, uten å lide skader. Folk i området skal ha meldt om et veldig høyt smell, og politiet mener eksplosjonen gikk i et metallrør.

annonse

– Det er ikke mulig at dette var et uhell. Objektet var plassert der, og eksploderte nær inngangen til testsenteret, sier polititalsmann Menno Hartenberg til AFP.

Bovenkarspel ligger nordvest i Nederland, om lag seks mil nord for Amsterdam. Eksplosjonen fant sted 06.55, før testsenteret hadde åpnet for testing.

En bombegruppe ble sendt til stedet for å undersøke om det fortsatt var eksplosiver der, og alle testene som var planlagt fram til klokken 12, ble avlyst, ifølge NOS.

annonse

Det har vært gryende sinne og motstand mot koronatiltakene i landet, og også støtte til konspirasjonsteorier mot viruset. Hundrevis ble pågrepet i opptøyer i januar, som blir beskrevet som de verste i Nederland på flere tiår.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474