Nettet snører seg rundt New York-guvernør Andrew Cuomo (63). En tredje kvinne er nå ute med anklager om seksuell trakassering mot demokraten. Hans yngre bror Chris Cuomo, som er en kjent CNN-personlighet, har måttet kommentere saken på egen kanal.

Andrew Cuomos berømmelse nådde langt utover New York som en følge av byens sentrale rolle som senter for det første store Covid-19 utbruddet i 2020. Han ble til og med nevnt som en fremtidig presidentkandidat. Men nå har han nok med å skulle vinne gjenvalg neste år etter skandaler. Han anklages for å ha mobbet og truet egne partifeller, at han har holdt smittetall skjult, samt nå seksuell traksassering.

Det er to tidligere ansatte av ham, kvinner i 20-årene, som har beskyldt ham for upassende tilnærmelser. Nå er en tredje kvinne ute, 33 år gamle Anna Ruch. Hun hevder Cuomo under et bryllup i 2019 spurte om han kunne kysse henne. De to kan sees på dette bildet.

A third woman has accused Governor Cuomo of unwanted touching and sexual attention, saying he placed his hands on her face and asked if he could kiss her at her friend's wedding. A friend took a series of pictures of the incident as it occurred. https://t.co/bgvzBK4vK0 pic.twitter.com/hXvgTvSntQ — Evan Hill (@evanchill) March 2, 2021

Anklagene er blitt toppsak i amerikanske medier, og også flere demokrater vender seg mot Andrew Cuomo og krever undersøkelser og etterforskning. Metoo og seksuell trakassasering fikk mye oppmerksomhet i USA fra 2017, med avsløringene rundt Harvey Weinstein og andre kjendiser.

CNN-anker Chris Cuomo har tidligere intervjuet sin egen bror på kanalen, og på mandag kveld måtte han kommentere saken.

– Åpenenbart så er jeg klar over det som skjer med min bror. Og åpenbart kan jeg ikke dekke det siden han er min bror, startet han sendingen med.

– Men selvfølgelig må CNN dekke det. De har dekket det utfyllende og kommer til å fortsette med det, sa han.

>> @ChrisCuomo at the top of @CuomoPrimeTime tonight: "Obviously I am aware of what is going on with my brother. And obviously I cannot cover it because he is my brother. Now, of course CNN has to cover it. They have covered it extensively and they will continue to do so." pic.twitter.com/G49mZYTG4D — Brian Stelter (@brianstelter) March 2, 2021

