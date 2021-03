annonse

annonse

Men hvor mye strømprisen går opp er det ingen som vet. Det får tiden vise.

NRK skriver at store mengder ren, fornybar og billig norsk strøm kan gi verdens grønneste bilbatterier. Dette beskrives som Norges neste industrieventyr, med lovnader om flere tusen nye arbeidsplasser.

Men hva gjør batterifabrikkene med strømprisen? De krever strøm. Første prosjekt å trappene er Freyr i Mo i Rana, som begynner produksjon allerede neste år. På et område som tilsvarer 25 fotballbaner skal de innen 2025 årlig produsere batterier til 800.000 elbiler. Men da trenger de strøm. Mye strøm. Faktisk så mye som hele Drammen bruker på ett år.

annonse

Les også: Norske bensinstasjoner synes det er for dyrt å bygge hurtigladere

– Det å produsere battericeller er relativt energiintensivt. Det er en av grunnene til at vi mener Norge er et veldig konkurransedyktig sted for denne type virksomhet, sier konsernsjef Tom Jensen i Freyr.

Strømprisen styres av tilbud og etterspørsel. Når det grønne industrieventyret sluker store deler av landes energiproduksjon, så vil det påvirke prisen.

annonse

– Hvis etterspørselen går opp og ikke tilbudet, så øker prisen noe, sier overingeniør Jarand Hole i NVE.

Les også: Kulden slår ut elbiler

Det er estimert at strømprisen vil øke med 7-10 øre per kWh, hvis olje- og gassnæringen, samferdsel og industri på land blir elektrifisert. I praksis betyr det at gjennomsnittlig norsk husholdning (16.000 kWh i året) får en økt strømregning på 1600 kroner i året.

– Man skal være litt forsiktig med å bruke de tallene direkte, men i de beregningene kan du si at én TWh med økt forbruk utgjorde cirka et halvt øre per kWh på strømprisen, sier Hole.

Det er tre batterifabrikker som er under planlegging, og de kommer til å bruke 5 Twh per år. Om en skal følge Holes anslag så vil det gi en økt strømregning per husstand på 400 kroner i året.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse