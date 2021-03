annonse

En rød tråd i sakene hvor statssekretær Peder Egseth bisto lokalpolitikere med medieoppslag, er at de argumenterte mot politikken regjeringen samtidig utformet.

Fram mot tirsdag har regjeringen jobbet med en ny vaksinestrategi, hvor kommuner som Oslo nå skal få flere vaksiner.

Samtidig har statssekretær Peder Egseth (H) ved Statsministerens kontor hjulpet lokale høyrepolitikere med medieoppslag hvor de argumenterer mot nettopp denne strategien.

– Dette rimer jo ikke. Men det er fordi vi er forskjellige. Det er noen som jobber med dette. Og så er det andre som har… det viser jo også at dette har vært uavhengig av det andre arbeidet vi har jobbet med, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Var Peder Egseth kjent med innholdet i rapporten fra FHI, med anbefalinger om vaksinestrategien?

– Nei, det var han ikke.

«Omvendt premiering»

Tirsdag beklaget statsministeren at hennes egen statssekretær, Egseth, hadde hjulpet Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) i forbindelse med det mye omtalte utspillet i VG søndag, hvor han kritiserte Oslos koronahåndtering.

I oppslaget sa Dahl blant annet at ledelsen i hovedstaden ber om en «slags omvendt premiering» når de uttrykker at de bør få flere vaksiner som følge av smittetrykket.

Nå er dette altså blitt regjeringens politikk. Tirsdag la helseminister Bent Høie (H) fram sin nye vaksinestrategi hvor kommuner som Oslo, med høyt smittetrykk, skal få 20 prosent flere vaksinedoser enn planlagt.

Dette ble regjeringen anbefalt å gjøre av Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag i forrige uke, altså lenge før Molde-ordføreren søndag gikk ut og kritiserte et slikt grep.

Helseminister Bent Høie har vært tydelig på at det skulle mye til for at regjeringen skulle se bort ifra anbefalingene fra FHI i denne saken.

I kontakt med flere

Etter at Høie tirsdag denne uken la fram vaksinestrategien, kunne statsminister Erna Solberg samme kveld fortelle at Peder Egseth ikke bare hadde vært i kontakt med Molde-ordføreren om medieoppslag, men også flere andre lokale høyrepolitikere.

– I tillegg til Dahl har Peder hatt kontakt med Frode Revhaug (Frosta-ordfører) og Bård Ludvig Thorheim (førstekandidat i Nordland), sa Solberg.

Felles for kontakten var medieoppslag om Oslos koronahåndtering og ønske om flere vaksiner.

Ba Ap avklare

Verken helseministeren, som på denne tiden jobbet med den nye vaksinestrategien, eller partiledelsen ble varslet om Egseths arbeid med sakene.

– De (partiledelsen mm, red anm.) var heller ikke klar over at jeg lørdag hadde vært i kontakt både med Bård Ludvig Thorheim og NRK i forkant av hans deltakelse på NRK Kveldsnytt og søndag om hans utspill i VG som ble publisert i går, skriver Egseth i en epost til Adresseavisen tirsdag kveld.

I VG-utspillet som Egseth viser til, sier Bård Ludvig Thorheim, som er Høyres førstekandidat i Nordland, følgende:

– En person i risikogruppen er ikke verdt mer i Oslo enn i Bodø, der vi har et pågående utbrudd nå.

Saken handler for øvrig om at Thorheim ber Arbeiderpartiet avklare hva som er deres syn på skjevfordeling av vaksiner, kvelden før regjeringen gikk ut med sin beslutning om å nettopp skjevfordele.

– At Ap ønsker å prioritere folk i Oslo, foran folk i risikogrupper i andre deler av landet. Jeg tror alle har stor interesse av å få dette avklart, sa Thorheim.

Takket nei

Ordfører Frode Revhaug i Frosta kommune ble også kontaktet av Egseth.

«Peder ringte meg lørdag og vi snakket om ulike ting. Han varslet at Dahl skulle ha et utspill om økt smitte i Oslo og vaksiner. Han sa han kunne sette meg i kontakt med VG hvis jeg ville komme med i saken. Det sa jeg umiddelbart nei til. Det er helt uaktuelt for meg å støtte et slikt utspill», sier Revhaug til Adresseavisen.

Statsministeren ringte tirsdag byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og beklaget saken. Hun har også vært tydelig overfor Egseth:

– Dette burde han ikke gjort. Det har jeg vært tydelig på overfor ham, sa statsministeren på tirsdagens pressekonferanse.

