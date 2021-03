annonse

Ber statsråden bekrefte at hun har betalt regningen.

Rettssaken mot IS-kvinnen pågår i disse dager i Oslo tingrett.

Sumaira Ghafoor (40) ble hentet ut av al-Hol-leiren sammen med sine to barn. Hun er tiltalt for deltakelse i terrororganisasjonen IS fra hun ankom Syria i 2013 til 2019. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

I et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide ber stortingsrepresentant Jon Helgheim Høyre-statsråden legge frem hvor mye operasjonen for å hente den mistenkte IS-kvinnen kostet og samtidig bekrefte at IS-kvinnen har betalt dette i sin helhet.

Stilte spørsmål

Han viser til at han januar 2020 stilte spørsmål til statsråden om kostnadene knyttet til hentingen av den mistenkte IS-kvinnen.

– Den gang svarte statsråden at kvinnen måtte betale disse kostnadene selv og at informasjon rundt Utenriksdepartementets totale utgifter ville gjøres tilgjengelig så snart som mulig. Det har nå gått over et år og undertegnede har ikke hørt noe mer om disse kostnadene, konkluderer Helgheim.

Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria etter press fra advokat Nils Christian Nordhus og aktivister. Det ble påstått at femåringen var alvorlig syk. Regjeringen gikk senere over til å omtale det som en «antatt» alvorlige sykdom. Det er siden vært helt stille fra norske myndigheter og også advokaten til kvinnen omkring barnets sykdom eller hvorvidt det var reelt.

