Sentrum av det «multikulturelle Oslo».

På Grønland torg i Oslo melder politiet på Twitter at de har stengt en butikk stengt og anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen. Holdt åpen for normal drift til tross for de nye retningslinjene. Flere andre butikker var raske med å stenge dørene da politiet ankom.

Grønland er sentrum av det «multikulturelle» Oslo.

– Det er en forretning i tilknytning til T-baneområdet som er stengt og anmeldt. Dette er ikke en del av Grønland torg, skriver politiet.