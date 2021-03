annonse

Kraftige reaksjoner fra alle politiske leire på den konservative muslimske organisasjonen Islam Nets eiendomskjøp i Groruddalen til 60 millioner kroner.

Ifølge Islam Net skal eiendommen brukes til å lage aktiviteter for ungdom, skriver Nettavisen.

På eiendommen ligger blant annet Oslo skytesenter.

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, er krystallklar på hva som må gjøres.

– Dette er en ytterliggående organisasjon. Vi kan ikke sitte stille og se på at de får utvide og etablere seg. Disse må bekjempes, sier han.

Helgheim får støtte fra mange politiske hold. Høyre-politiker og samfunnsdebattant, Mahmoud Farahmand, stiller spørsmål ved hvor pengene kommer fra.

– Hvor har disse pengene kommet fra? Vi vet at andre stater som Tyrkia, Saudi-Arabia og Iran sponser diverse organisasjoner. Den ene av søstrene fra Bærum som dro til Syria var i kontakt med Islam Net. Det samme gjelder IS-kvinnen som nå står tiltalt i Oslo tingrett. Jeg er fryktelig bekymret for denne utviklingen, sier Farahmand.

Han frykter at Islam Net har andre tanker for sine «ungdomsaktiviteter» enn hva resten av samfunnet har.

– Ytterligere radikalisering. Det er ikke norske verdier som står i sentrum. Man bruker demokrati og ytringsfrihet til å redusere likestilling og snakke ned homofiles rettigheter. Det er sårbare unge som finner løsningene i slike organisasjoner. Det bør bekymre oss alle, sier Farahmand.

Også Rødt-politiker, Eivor Evenrud, reagerer kraftig og mener byrådet må komme på banen for å stoppe Islam Net.

– Enten har de rundlurt folk de har samlet inn penger fra til å finansiere en moské, eller så lyver de til mediene om at de ikke kommer noen moské. Det er livsfarlig. Å lokke til seg ungdom med koselige aktiviteter som biljard og dataspill er en oppskrift på radikalisering, sier Evenrud og legger til:

– Jeg forventer at et flertall av politikerne i Oslo vil ta grep for å stoppe etableringen av et sånt sted.

Leder av Islam Net, Fahad Qureshi, slår kraftige tilbake mot Frp og Rødt.

– Det er hårreisende å høre en Rødt-politier si at det er livsfarlig at en moské skulle bli opprettet, og at det er ungdomsaktiviteter som biljard og dataspill som er oppskriften på radikalisering. Det er nettopp slike aktiviteter som øker samfunnsdeltagelse, og forbygger kriminalitet og radikalisering.

Qureshi mener også at pengene er samlet inn på lovlig vis.

– Eivor Evenrud vet ingenting om hvilken kommunikasjon vi har med våre givere. Vi har regelmessig kontakt med våre givere hvor vi oppdaterer dem om prosjektet. Så ingen har blitt lurt, sier han.

Islam Nets leder er også svært lite imponert over Jon Helgheim og hans bruk av retorikk.

– Det er nærmest krigsretorikk. Vi er en lovlig norsk frivillig organisasjon som jobber innenfor demokratiske retningslinjer. Å bekjempe Islam Net slik man har bekjempet kriminelle MC-klubber som driver med narkotika, utpressing, vold og drap. Det er virkelighetsfjernt og ikke en politiker verdig. Det er hårreisende, sier Qureshi.

