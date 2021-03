annonse

annonse

– For å være helt ærlig tror jeg folk flest gir blaffen. De sliter med korona og lever ikke sine liv på Twitter med spinn og politisk spill.

Etter Erna Solbergs pressekonferanse tirsdag der statsministeren følte seg tvunget til å beklage at Statsministerens Kontor (SMK) har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid, etter at ordføreren i Molde gikk hardt ut mot Oslo kommunes corona-strateig.

Nå reagerer Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, sterkt.

annonse

– Dette må være en av de absolutt flaueste pressekonferanser i norsk politisk historie. Statsministeren møtte det norske folk klokken 20 i aften for å fortelle at hun har hatt medarbeidersamtale med en statssekretær. Dette skulle han Peder ikke ha gjort, forklarer Erna til alvorstyngede reportere. Dette er virkelig Oslo-bobla i sin reneste og absolutt mest konsentrerte form. For å være helt ærlig tror jeg folk flest gir blaffen. De sliter med korona og lever ikke sine liv på Twitter med spinn og politisk spill, skriver redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim på Facebook.

I sitt eget kommentarfelt får han støtte fra flere.

– Det der var rett og slett pinlig av en statsminister, skriver en mann. – Dette er revy, som vi sier på bygda, sier en annen. – Gidder bruse seg oppNoen reagerer også på at Arbeiderpartiet har brukt krefter på å hisse seg opp om saken. Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 – Og at Jonas og hans rådgivere gidder å bruse seg opp og «kreve en unnskyldning». Burde latt det fare og heller brukt kreftene på å applaudere justeringen av vaksineringen. Det er jo en seier for Raymond og AP. Og fornuften. – Helt enig. Som sagt; de tror Twitter er representativt for folket, svarer Fjellheim.