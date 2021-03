annonse

Selv om hun skal ha levd i et svært vanskelig forhold med Bastian Vasquez i Syria, sa den tiltalte kvinnen ingenting til sin egen eller hans familie.

Ghafoor fortalte aldri noen på noe tidspunkt om hyppig vold, seksuelle overgrep og svært begrenset bevegelses- og kommunikasjonsfrihet mens hun levde med Vasquez, skriver NTB.

Ghafoor hevder at hun ønsket seg «hjem» til Norge etter bare noen måneder, men ble holdt tilbake med tvang og hadde derfor ikke noe annet alternativ enn å bli værende.

Ifølge Gahfoor så var det ektemannens familie hun tok kontakt med for å få hjelp til å komme seg ut av landet da ektemannen døde mens han produserte bomber for IS.

– De hadde akkurat mistet sin sønn, som de fortsatt elsket. De hadde et godt forhold til ham før han endret seg, svarte Ghafoor på spørsmål om hvorfor hun ikke fortalte faren hva Vasquez hadde utsatt henne for.

På spørsmål om hvorfor hun ikke fortalte sin familie i Norge om overgrepene hun ble utsatt for, svarte Ghafoor slik:

– Jeg ville ikke at de skulle bli bekymret. Det hadde vært rart å skulle fortelle det til dem uten at de kunne være der for meg, sa hun.

