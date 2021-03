annonse

SV planlegger en grønn investeringsbank, der det skal investeres titalls milliarder på det såkalte grønne skiftet.

Dette er SVs grønne «Ny Deal». Det hele skal finansiere gjennom høyere skatter, statlige låneopptak og penger fra Oljefondet. Tirsdag la de frem: «Rettferdig grønt skifte – En Grønn Ny Deal for Norge». Planen er ambisiøs og de ser for seg å kutte Norges klimautslipp med 60 prosent innen 2030.

SV understreker omstillingen ikke blir smertefri, vi må forvente økte skatter, men de ønsker å skjerme dem med dårligst råd.

– Det vi ønsker helt overordnet er å vri finanssystemet, pengesystemet, hele statsbudsjettet og sentrale lover over i en grønn retning. Det viktigste for oss er at systemet ikke skal undergrave grønn omstilling, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV til E24, sier at de må planlegge:

– Dette må være en planlagt overgang for å unngå å brått undergrave eksisterende næringer.

SV-leder Audun Lysbakken har ikke regnet på kostnadene, men han tror det blir dyrt.

– Det er ingen som i dag vet hva dette nøyaktig vil koste, sier Lysbakken.

Men Fylkesnes har tenkt ut hvordan den grønne investeringsbanken skal komme på beina.

– Det viktigste målet er å overholde Norges klimamål. Vi ønsker å etablere en grønn investeringsbank med gunstige investeringsmekanismer, og et statlig selskap som kan investere i utvalgte næringer som vi mener har stort potensial til å bidra til et grønt skifte.

Han har planlagt at staten går ut i markedet og låner penger ved utstede «grønne obligasjoner». Dette tror han kan la seg gjennomføre ved å gjøre det mindre lukrativt å spekulere i eiendom, da blir det mer lønnsomt å satse på grønn virksomhet.

