annonse

annonse

Mange hyller guvernøren av Texas etter at han kunngjorde at Texas åpnes for fullt.

– Jeg kunngjorde akkurat at Texas er åpen 100 prosent. ALT. Jeg avsluttet også det statlige munnbindpåbudet, skriver den republikanske guvernøren Greg Abbott på Twitter.

Rett før hadde han holdt en pressekonferanse der han fortalte om gjenåpningen. Da han sa at Texas åpnet for full, brøt det ut applaus blant de fremmøtte.

annonse

Here is Gov. Abbott ending the statewide mask mandate and opening all Texas businesses: pic.twitter.com/3RyGdMVXvD — The Recount (@therecount) March 2, 2021

Guvernøren mener de små bedriftene har lidd mest under pandemien og at virksomhetene selv skal få friheten til å velge hvilke smittevernregler som skal gjelde hos dem.

– Altfor mange eiere av små bedrifter strever med å betale regningene. Dette må ta slutt, sa Abbott på pressekonferansen.

annonse

– Reddende engel

På twitter har meldingen om gjenåpningen av Texas gått viralt og flere hyller Abbott i kommentarfeltet.

– Kjempebra! Tusen takk!, skriver en person.

– En av få smarte politikere. Bra gjort. Texas og Florida ser ut til å være de eneste to statene som bruker kritisk tenkning, skriver en annen.

Andre mener republikaneren er en reddende engel for de små bedriftene som har blitt ekstremt utsatt for den harde nedstengingen.

Les også: Det trengs sterke ord for å beskrive det myndighetene nå gjør med samfunnet

annonse

Men Demokratene har allerede kommet med motangrep mot Texas-guvernøren.

– Denne beslutningen setter alt vi har jobbet for på prøve. Jeg tror alle her i Texas og i Austin er målløse, sier demokrat og Austin-ordfører Steve Adler til CNN.

Mississipi

Etter Texas kunngjøring er det andre stater som følger etter.

Også guvernøren i Mississippi, republikanske Tate Reeves, vil fjerne påbudet om munnbind i sin delstat, skriver NBC. Han vil også la restauranter, barer og andre virksomheter drive med full kapasitet.

– Sykehusinnleggelsene og smittetilfellene våre har gått ned, og vaksinen distribueres raskt. Det er på tide! skriver han på Twitter.

Love it! Great job! Time to get back to normal! — Bobby Ray Gray (@BobbyRayGray) March 2, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474