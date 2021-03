annonse

Vår neste regjering kan ende opp med å måtte krype for kommunister. Det bør bekymre alle ansvarlige voksne.

Det er skummelt når Bjørnar Moxnes helt alvorlig sier at han ønsker å innføre kommunisme i Norge. Han greier ikke engang å være ærlig om hva dette vil bety, og ikke får han tilstrekkelig kritiske spørsmål fra journalistene heller.

Han snakker om mer rettferdighet og mindre klasseskiller, når han blir spurt av Nettavisen om hvorfor han vil innføre kommunisme i Norge. Ikke et kvekk om hva kommunisme faktisk er – et klasseløst, statsløst samfunn som man først oppnår etter en periode med autoritær styring fra en stat som kontrollerer alt av næring og folks liv. Det innebærer per definisjon tyveri av produksjonsmidler og planøkonomi. Det er en sterkt ytterliggående ideologi som har tatt millioner av liv. Det er også et økonomisk system som gang på gang har vist seg å være totalt ute av stand til å skape gode velferdssamfunn.

Historien har vist at det kun er individuell frihet, konkurranse og incentiver i form av profitt, som kan skape nok verdier politikere kan bruke for å bygge gode velferdssamfunn. Norge er kanskje et av de beste eksemplene vi har på akkurat dette.

Ingen velferd uten produktivitet

Noen vil mene at det er sosialisme som har gjort Norge rikt og gitt oss de gode velferdsordningene vi har. Det er historieløst. Det ble eksperimentert med statlig planlegging av økonomien i etterkrigstiden – og det ledet til stagnasjon. Siden høyrebølgen på 80-tallet har trenden i alle nordiske velferdssamfunn vært mindre statlig innblanding, deregulering og liberalisering. Det har medført en kraftig vekst i produktiviteten, som igjen sikrer våre gode velferdsordninger.

Sosialister glemmer nemlig svært ofte en svært vesentlig ting; velferdsordninger skal betales for, og de skal betales for av noen. Dette noen, det er næringslivet. Det private næringslivet. Et mindre produktivt, hardt presset næringsliv vil gi mindre penger til velferd og sosial utjevning. Og det er derfor ytre venstres fremgang er så alvorlig.

Sminket radikalisering

Bjørnar Moxnes pakker inn rasering av privat næringsliv og velferdsgrunnlaget vårt, samt undertrykkelse av individet frihet i termer som «rettferdighet» og «mindre forskjeller». Ingen må la seg lure. Rødt står for ytterliggående sosialisme. Det er livsfarlig.

Dette partiet kan altså komme på vippen i et støttegrunnlag for en regjering Senterpartiet ønsker å sitte i. Det bør Trygve Slagsvold Vedum og for så vidt også Jonas Gahr Støre ta innover seg. Ønsker de virkelig å regjere på et grunnlag som står og faller på støtte fra kommunister?

