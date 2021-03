annonse

Siden desember 2020 har elbilandelen i nybilsalget gått ned fra 66,7 prosent til 47,5 prosent i februar 2021.

Audi e-tron topper salgsstatistikken for februar, mens de ladbare hybridene Toyota RAV4 og Volvo XC60 er på 2. og 3.-plass, ifølge en pressemelding fra Norsk elbilforening.

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Elbilandelen i februar 2021 var også betydelig lavere enn landsgjennomsnittet for 2020 på 54,3 prosent.

– Disse tallene burde bekymre flere enn meg. Skal vi være i rute til å nå målet om kun salg av nye elbiler i 2025, må vi opp på nivået vi var på i høst. Da var elbilandelen på over 60 prosent flere måneder på rad, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening i pressemeldingen.

Nå krever elbilentusiastene at de må få flere fordeler enn de har fra før. Allerede er elbiler fritatt for moms og får mange steder fordeler som rimeligere parkering eller mindre bompengebetaling.

– Det er ingen grunn til at Norge skal bremse elbilsatsingen til fordel for ladbare hybrider. Dette viser tydelig at regjeringen burde ha skjerpet miljøkravene for ladbare hybrider slik de opprinnelig foreslo i Statsbudsjettet for 2021, mener Bu.

