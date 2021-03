annonse

«Bør helsemyndighetene innføre påbud om munnbind i skolene?» spurte TV 2 på Facebook. De fleste er negative til forslaget.

Onsdag ble det kjent gjennom en nyhetsartikkel i TV 2 at legen Gunnar Hasle «krever munnbind-påbud for alle skoleelever».

– Det finnes gode data på at når man bærer munnbind og er smittebærer, så blir smitten redusert. Det har også effekten ved at man selv unngår å bli smittet. Du kan ikke trygt bevege deg ut i samfunnet om du er den eneste som bruker munnbind, men det vil beskytte mye bedre om alle bruker det, sier Hasle til TV 2.

Oppgitt

Hasle legger til at han har et barnebarn på åtte år i Spania og at «barn blir vant med maske», på samme måte som de blir vant med bilbelte.

– Hun har laget munnbind til alle kosedyrene sine, sier legen om barnebarnet.

På Facebook har TV 2 spurt sine egne lesere hva de mener om legens krav om munnbind i skolealder. I kommentarfeltet er mange oppgitt og rasende.

– Nei, nå får det fanden danse være nok coronaparanoia og smittevernstiltak, skriver en person.

– NEI. Det vil skape problemer på flere områder. Ikke alltid lett å få med seg hva som blir sagt og dem har ikke mulighet å «lese» ansikt. Det er tungt å puste i munnbind over tid, advarer en kvinne.

– Nei, nei og atter nei!, skriver en rasende person.

– Munnbind hjelper ikke

Noen mener også at folk er blitt hysteriske, og peker på at noen leger har kommet med påstander om at coronaviruset ikke er mer farlig enn influensa. En person viser til en uttalelse av overlege Halvor Næss ved Haukeland sykehus i Bergen.

– Hvorfor har ikke TV 2 gjort et intervju med en lege som er kritisk til munnbind? Halvor Næss har ved flere anledninger reagert på myndighetenes maktovergrep og innskrenking av folks rettigheter under denne såkalte pandemien. Han er også lege. Han har uttalt at munnbind ikke gir den beskyttelsen folk tror mot spredning av virus. Dette hysteriet må ta slutt NÅ!, skriver en person.

Halvor Næss har skrevet flere kommentarer i Resett i forbindelse med corona-pandemien. Han har vist til undersøkelser som konkluderer at munnbind ikke hjelper mot spredning av virus.

– Det er gjort en rekke randomiserte studier hvor munnbind er testet under influensaepidemier. Alle er negative. Munnbind hjelper ikke mot spredning av influensa i befolkningen. I fjor vår ble det gjort en randomisert munnbindstudie i Danmark. Det er den eneste av sitt slag under coronaepidemien og den var negativ.

– Det finnes altså ingen randomiserte studier (eller metaanalyse) som viser at munnbind hindrer smittespredning av luftveisvirus i den generelle befolkning. (På sykehus er situasjonen en annen), skrev Næss i en kommentar i forrige uke.

