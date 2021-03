annonse

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin bekjentgjorde onsdag at regjeringen har besluttet å tvangsoppløse Generasjon Identitet. Den innvandringskritiske ungdomsorganisasjonen påklager beslutningen.

Generasjon Identitet skal påklage beslutningen til Frankrikes konstitusjonelle råd, og deres advokat skal inngi en klage for overskridelse av myndighet til Frankrikes øverste domstol i administrative saker, samt en forespørsel om å annullere oppløsningen, skriver Le Parisien.

Anklages for «hat»

Ifølge dekretet utstedt av innenriksdepartementet, fremmer Generasjon Identitet «hat som egger til diskriminering eller vold mot individer på bakgrunn av deres opprinnelse, deres rase og deres religion».

Organisasjonen selv benekter dette. De påpeker at alle forsøk på å få dem dømt for slike anklager har feilet, noe Frankrikes tidligere innenriksminister Christophe Castaner også slo fast på France Inter 27. januar da han uttalte at Generasjon Identitet aldri har begått «juridiske forseelser som kan rettferdiggjøre deres oppløsning».

Generasjon Identitet beskyldes dessuten for å ha «karakter av en privat milits», noe de selv avviser med henvisning til at deres aksjonsform er ikke-voldelig.

Reaksjon på aksjon i Pyreneene

Regjeringens beslutning om å oppløse organisasjonen kommer etter at aktivister fra Generasjon Identitet utførte en aksjon i Pyreneene 19. januar i år ved en grensepost mellom Frankrike og Spania, der de overvåket grensen i én dag. Darmanin sa seg «skandalisert» av aksjonen, da han mener det «undergraver Republikken» at privatpersoner gjør politiets jobb. Generasjon Identitet hevder på sin side at hensikten med aksjonen var å «støtte ordensmakten» og rapportere ulovlige passeringer til grensepolitiet.

– Politisk beslutning i strid med menneskerettighetene

Frankrikes største opposisjonsparti, nasjonalkonservative Rassemblement national, hevder at beslutningen om tvangsoppløsning er politisk og ikke juridisk. De mener at Generasjon Identitet forfølges for sine meninger og at oppløsningen kan sette en farlig presedens.

Oppstod i Frankrike

Generasjon Identitet oppstod i Frankrike i 2012, og har siden spredt seg til flere andre land, deriblant Danmark, Tyskland, Østerrike, Italia og Ungarn. De henter ideologisk inspirasjon fra «Det nye høyre» og er særlig kjent for spektakulære aksjoner som skaper blest i mediene.

