annonse

annonse

Bekrefter at en lærebok som beskriver homofili som «en psykologisk lidelse» ikke inneholder faktafeil, men er et «akademisk synspunkt».

South China Mourning Post melder at det var en domstol i Kinas østlige Jiangsu-provins som kom med kjennelsen, etter at en person – kun kjent under pseudonymet «Xixi» – hadde gått til søksmål mot utgiveren av læreboken i 2017.

Under sitt første år på psykologistudiene ved South China Agricultural University i Guangzhou, oppdaget Xixi at 2013-utgaven av psykologi-fagboken «Utdanning i psykisk helse for universitetsstudenter» fra Jinan University Press beskrev homofili som en «psykisk lidelse».

annonse

Homofili var oppført under «vanlige psykoseksuelle lidelser» – sammen med transvestisme og fetisjisme. Boken konkluderte med at homoseksualitet «ble antatt å være en forstyrrelse av kjærlighet og sex eller perversjon av sexpartneren.»

Xixi krevde at referansen ble fjernet samt en offentlig beklagelse fra utgiveren. Hun kalte boken et «arbeid av dårlig kvalitet», og argumenterte med at uttalelsen var faktuelt feil fordi den ikke hadde et vitenskapelig grunnlag å støtte seg på.

Avslått

annonse

Domstolen i det østlige Jiangsu avslo derimot søksmålet før en rettssak kunne finne sted, til Xixis store frustrasjon.

– Jeg føler meg fortapt, fordi de ikke en gang hadde en rettssak. De bare avslo dommen, fastslo hun.

Gir seg ikke

Xixi vil likevel ikke gi seg. Selv om hun opplyser å ha brukt alle tilgjengelige juridiske verktøy i det kinesiske rettssystemet for å forsøke å oppheve dommen, var det fortsatt mye mer arbeid å gjøre og potensielt en lang vei å gå for å løse situasjonen.

– Advokaten min og jeg vil ha noen offentlige delingssesjoner, skrive notater med andre i miljøet og se om det er noe annet vi kan følge opp, sa hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse