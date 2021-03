annonse

Presset øker nå på Bent Høie for at Norge skal følge etter Danmark og kjøpe vaksiner fra Israel. Men regjeringen fortsetter å følge EU-sporet.

Danmarks statsminister reiste torsdag til Israel i håp om å skaffe flere vaksinedoser til danskene. I Norge har blant annet Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug tatt til orde for at Norge skal gjøre det samme.

– Nå er det på tide at Bent Høie våkner, og at vi blir med i et samarbeid med Israel. De har veldig gode resultater fra sin vaksinering av befolkningen, og jeg er sikker på at Norge vil få store fordeler av å samarbeide med dem både kortsiktig og langsiktig, sa Listhaug til VG onsdag.

Tom Henning Slethei, Frp-ordfører i Sola kommune i Rogaland, sendte torsdag også et brev til den israelske ambassadøren i Norge der han spør om muligheten for å handle vaksiner av Israel, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Israel ligger langt foran Europa og verden i vaksineringen, og om kort tid vil befolkningen være fullvaksinert. Da er det grunn til å tro at de vil ha en god del vaksiner til overs, sier ordføreren til avisen.

Ønsker ikke

Men Bent Høie ønsker ikke et slikt samarbeid.

– Godkjente vaksiner som eventuelt er til salgs nå, er vaksiner som ikke vil bli produsert før Norge er ferdige med å vaksinere den voksne befolkningen: Vi har allerede har inngått avtaler som innebærer at vi kan vaksinere den voksne befolkningen tre ganger, skriver Høie i en e-post til VG.

Han avviser også et slikt samarbeid overfor Stavanger Aftenblad.

«Det er ikke slik at land nå sitter på godkjente vaksiner som de ikke selv trenger og som dermed er tilgjengelige for Norge. Hovedutfordringen i dag er å øke produksjonen av godkjente vaksiner. I den sammenhengen er det en styrke at vi står sammen med resten av Europa i forhandlingene med industrien om å sikre vaksiner til oss».

Vil ha felles innsats

Ifølge NTB påpeker også den danske avisen Politiken at når Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Østerrikes Sebastian Kurz møter Israels statsminister i Jerusalem torsdag, så er Norge ikke med.

I et skriftlig svar til avisen om hvorvidt Norge har noen interesse for den nye alliansen, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i helsedepartementet:

– Vi mener at en felles innsats med EU er den mest effektive måten å sikre vaksiner på da det tillater oss å samle våre ressurser. Vi er sikre på at tempoet i vaksineleveransene vil fortsette å øke og tillate et betydelig løft i dosene i månedene som kommer.

