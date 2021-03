annonse

20 druknet.

Det er organisasjonen Organization for Migration (IOM) som forteller historiene til de overlevende, etter menneskesmuglere kastet 80 mennesker over bord utenfor Djibouti, på vei til Jemen.

Dette er den tredje hendelsen av denne typen på seks måneder.

På båten var det misnt 200 flyktninger, flere av dem barn. Den var overfylt da de satte av gårde og etter 30 minutter begynte menneskesmuglerne å kaste rundt 80 av passasjerene på sjøen.

20 skal ha mistet livet. Fem døde ble funnet onsdag.

– Dette er et eksempel på at kriminelle utnytter desperate mennesker som ønsker et bedre liv for profitt, helt uten å ta hensyn til konsekvensene, sier IOMs stedlige sjef i Djibouti, Stephanie Daviot.

Hun mener dette viser at man må få på plass trygge ruter flyktninger kan bruke.

Liknende hendelser i oktober skal ha kostet minst 50 livet.

