annonse

annonse

Forsker Lars Gule mener tolkning av «deltakelse i en terrororganisasjon» er for vid.

– Påtalemyndigheten mener altså at kravet til deltakelse i en terrororganisasjon kan settes så lavt som dette. Men lovgiver har ment at deltakelse ikke er det samme som passivt medlem. Det må mer til, noe som er nødvendig for at organisasjonen kan fungere og bedrive sin terror, skriver Gule i Utrop, og legger til hva han mener:

– Eksempler kan være rekruttering, innsamling av penger, frakting av våpen eller lignende. Derfor er det ikke forbudt å oppholde seg i en terrortreningsleir, sier forarbeidene. Dermed kan det neppe være forbudt å lage mat til seg selv og andre under et slikt opphold.

annonse

Les også: IS-kvinnen Sumaira Ghafoor (30) blir tiltalt for terrorvirksomhet grunnet ekteskap

Han hevder at påtalemyndighetene legger seg på en urimelig vid tolkning av hva kvalifisert deltakelse i en terrororganisasjon omfatter. Han mener også at spørsmålet om frivillighet versus tvang må komme inn i bildet.

– Forsvareren pekte på at tiltalte i realiteten ikke hadde noe valg etter ankomst til Syria – hun måtte forbli i ekteskap, føde barn og stelle «hjem».

annonse

Gule sier at Sumaira Ghafoor reiste stormforelsket til Syria for å være sammen med sin ektemann. Han mener at hennes kunnskaper om situasjonen i Syria ikke var imponerende. Det sammen gjelder hennes forståelse av ekteskap i tråd med islamisters tolkning.

Les også: IS-kvinnen giftet seg flere ganger: – Du overlever ikke som kvinne i Raqqa uten en mann

– På toppen av det hele viser det seg at hennes første ektefelle ble voldelig, hevder tiltalte. Hun virker troverdig på dette punktet. Kanskje ble mannen voldelig som følge av spenninger og traumer i forbindelse med den krigsaktivitet han utvilsomt tok del i. Vi vet ikke, skrive han, og legger til:

– Uansett, han avviser hennes krav om skilsmisse og låser tiltalte inne når han selv eller andre ikke kan passe på henne. Muligheten til å flykte er praktisk talt null. Hevder hun.

Gule avslutter med å si at tiltale med andre ord aldri skulle vært reist.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse