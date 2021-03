annonse

– Misbruker en nasjonal krise.

«Nå begynner jeg å bli redd for hvordan korona-debatten sporer av. Carl I. Hagen har brukt en karriere på å spre frykt og mistanke mot minoriteter. Nå misbruker han en nasjonal krise til å komme med det samme destruktive og splittende budskapet. Det han sier har dessverre klangbunn hos mange», skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) på Facebook

Byrådens angrep på Frp-veteran Hagen kommer ifølge Avisa Oslo etter at eks-partiformannen kritiserte regjeringens vaksineplaner, som legger opp til 20 prosent mer vaksiner i smitteutsatte bydeler som Stovner og Søndre Nordstrand.

Hagen skrev på Facebook innvandrerbydelene med stor smittespredning medførte også nedstengning av kjøpesentre og andre butikker også i bydeler med lite smitte. Han anbefalte videre at man ikke så på Oslo som Oslo, men skilte mellom de ulike bydeler.

– Carl I. Hagens budskap er bare en enda mer grotesk versjon av det samme budskapet som ble smuglet inn i offentligheten gjennom lokale høyrepolitikere den siste uken: at Oslofolk ikke er flinke nok, at vi kan takke oss selv, at vi ikke skal «belønnes», skriver Lan Marie Berg på Facebook, og påstår at Hagen har fordommer mot innvandrere:

– Jeg bor i det Carl I. Hagen kaller en «innvandrerbydel», i en generasjonsbolig vi deler med mine foreldre. Ja, vi oppfyller vel Hagens fordommer siden pappa er innvandrer. Vi er redde for de høye smittetallene, for det langsomme tempoet i vaksineringen, og for alle menneskene her i bydel Alna som har mye større utfordringer enn oss.

Diskriminerer

Hagen peker på at regjeringen 2. mars med sin nye vaksinestrategi gjorde nettopp det, men bare når det gjaldt fordeling av vaksiner.

– Det medfører at innvandrerbydelene nå får mange flere vaksiner, mens bydeler med liten smitte visstnok får færre, slo Hagen fast.

– Da skulle man jo tro at butikker og kjøpesentra i bydeler med liten smitte kunne åpnes, men nei når det gjelder det negative for bydeler med liten smitte opprettholdes straffen for disse bydeler. – Dette er helt forkastelig! Greit at man nå behandler bydelsbefolkning ulikt, men da må det gjelde både det som er positivt og negativt. Erna og Bent velger altså å straffe bydeler med liten smitte, men belønner innvandrerbydeler med mye smitte. Og de påstår at de er mot diskriminering! Nå diskriminerer de egen befolkning og belønner innvandrerbefolkningen. Igjen! Einar Hammer har bidratt til denne saken.