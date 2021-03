annonse

Angela Merkel og delstatenes regjeringssjefer er enige om å forlenge nedstengningen til 28. mars.

Merkel har vært under press fra regionale ledere og folk flest som ønsker mer frihet etter flere måneder med ulike former for nedstengninger. Enigheten kom på plass etter flere timer med forhandlinger onsdag, skriver NTB.

Merkel kunngjorde onsdag kveld at landet går inn i en ny fase av pandemien, og at det fra mandag får en lov til å være sammen med en annen husholdning, opp til en øvre grense på fem personer, samt barn under 14 år.

