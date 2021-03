annonse

USAs president Joe Biden møter kritikk etter å ha rakket ned på de som ønsker å komme tilbake til normalen.

Ondsdag ble det kjent at flere amerikanske stater gjenåpner samfunnet etter corona-nedstenging.

– Jeg kunngjorde akkurat at Texas er åpen 100 prosent. ALT. Jeg avsluttet også det statlige munnbindpåbudet, skrev den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott, på Twitter.

Twitter-meldingen gikk viralt og guvernøren ble hyllet i kommentarfeltet på den sosiale plattformen.

Også andre stater som Michigan, Louisiana og Mississippi vil gjøre lettelser og blant annet oppheve munnbindpåbudet.

– Neandertal-tankegang

Men det tok ikke lang tid før Joe Biden kom med sin kritikk av gjenomåpningen.

Da han ble intervjuet i det hvite hus om gjenåpningen, fortalte 78-åringen at det siste USA trenger er folk som tenker som «neandertalere».

Uttalelsen kommer kun noen måneder etter at Biden holdt seierstale etter valget der han sa at det er på tide å «tone ned den ufine retorikken» og «samle landet».

Kritiseres

Missisippi er en av de statene som velger å fjerne maskepåbudet og guvernør Tate Reeves skrev på twitter at han vil la restauranter, barer og andre virksomheter drive med full kapasitet.

Nå reagerer republikaneren på Bidens «neandertal»-kommentar.

– President Biden sa at det å tillate Mississippians å bestemme hvordan de skal beskytte seg selv er «neandertal-tankegang». Mississippere trenger ikke håndterere. Når tallene faller, kan de vurdere valgene sine og lytte til eksperter. Jeg synes vi skal stole på amerikanerne, ikke fornærme dem, skriver han i en ny melding på twitter.

President Biden said allowing Mississippians to decide how to protect themselves is “neanderthal thinking.”

Mississippians don’t need handlers. As numbers drop, they can assess their choices and listen to experts. I guess I just think we should trust Americans, not insult them.

