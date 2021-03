annonse

annonse

I forbindelse med gjenåpningen av Baneheia-saken er det mye vondt som igjen skal frem i lyset. Gamle sår som aldri kan leges, skal igjen åpnes opp der de ligger som verkende byller.

Først og fremst så er dette en grusom påkjenning for de etterlatte. Ada Sofie Austegard og Klara Sløgedal, mødrene til de to drepte jentene, sier i et intervju i NRK, at det verste som kan skje for dem nå er en løslatelse av Viggo Kristiansen.

Man kan ikke ha annet enn medfølelse med to mødre som har mistet sine barn på den aller mest grusomme måten. Samtidig er det en annen faktor her: Hvis det skulle være tilfelle at Kristiansen er uskyldig, så vil det hele bare bli enda vondere.

annonse

Da vil en mann ha sonet 20 år i fengsel for det verste noen kan gjøre, uskyldig. Det vil ikke finnes den unnskyldning eller godtgjørelse som kan rettferdiggjøre noe sånt.

Hele saken bygger på den andre parten i saken, Jan Helge Andersens forklaring. Det eneste man vet med sikkerhet, er at han er skyldig. Hans DNA er funnet på et kjønnshår i noe blod på åstedet. Det er imidlertid ikke noe konkret DNA-spor fra Kristiansen, eller noe annet bevis enn Andersens forklaring, som knytter ham opp mot ugjerningen.

Det har vært fokusert mye på Kristiansens seksuelle legning, hans mange pornofilmer med analsex, dyresex og sågar barneporno, som ble funnet i bua hans og på gutterommet. Han har også tidligere blitt dømt for seksuelle overgrep mot en liten jente og, selv om han ikke ble dømt for det, mot en liten gutt da han selv var under 15 år.

annonse

Det å ha mange pornofilmer er ingen forbrytelse. Det er heller ikke noe seksuelt avvik å like analsex eller, utrolig nok, dyresex! I den store rapporten «Sex i Danmark», som kom i 2019, hvor over 60 000 dansker har svart på spørsmål om sexlivet sitt, så sier 45 prosent av danskene at de har hatt analsex med en fra det motsatte kjønn, og at utroskap betraktes som mindre moralsk akseptabelt enn dyresex.

Det kan virke utrolig, men det viser at seksualitet er noe som veldig mange kan ha forskjellige fantasier om som man definitivt ikke ønsker at andre skal få vite om.

Men fra det å fantasere om ting som både er moralsk forkastelig og sågar ulovlig, til faktisk å gjøre det, snakker vi om et kvantesprang. Veldig få lever ut disse fantasiene.

Men det gjorde Viggo Kristiansen.

Selv hevder han at han forgrep seg på den lille jenta og gutten «fordi han ikke kunne få noe annet». Han drømte imidlertid om en voksen jente, ifølge ham selv.

Denne forklaringen viser at Kristiansen både er en farlig og en grusom mann. La det ikke være det minste tvil om det. Men er han skyldig i Baneheia-drapene?

annonse

Ting tyder på at han ville vært i stand til å gjøre noe sånt. Kristiansen og Andersen var i tillegg engasjerte i Heimevernet, og Kristiansen skal ha fremvist en truende og ubehagelig fremtreden overfor veldig mange.

Men selv om han passer profilen, var han en av drapsmennene?

«Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist», og «tvilen skal komme tiltalte til gode», heter det i henhold til Uskyldspresumsjonen som nedfelt i menneskerettighetserklæringens artikkel 11, punkt 1:

«Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.»

Siden det ikke finnes håndfaste bevis, men i realiteten kun Andersens forklaring og Kristiansens bakgrunn, er det godt nok for å holde et menneske i forvaring i 20 år?

Etter min oppfatning burde Kristiansen ha sonet en langt strengere dom for de overgrepene han faktisk har utført. Det til side, så er det påfallende at både Andersen og Kristiansen har forandret forklaringer gjentatte ganger. Andersen, som vi vet er skyldig, hadde en god grunn til det. Men Kristiansen?

Hvis man er uskyldig i noe, hvorfor da forandre forklaring? Kristiansen nektet først for å ha vært i Baneheia den dagen, men etter at vitner plasserte ham der, så sa han at han hadde vært der en kjapp tur for å se etter sin kamerat, Andersen. Det er påfallende lite troverdig at han ikke ville huske en slik hendelse. Det er flere ting ved forklaringen til Kristiansen som virker merkelig, dog ingenting som er nok til en domsfellelse. Det faktum at disse to var aktive i Heimevernet, men ikke deltok i søket etter jentene, er også noe som virker merkelig. At Andersen ikke deltok, er vel forståelig, men at Kristiansen heller ikke gjorde det hvis han ikke var en av gjerningsmennene, er merkelig.

Til slutt, i Kristiansens favør, kommer det at han under hele sitt fengselsopphold, hele tiden har hevdet sin uskyld. Det fortoner seg nemlig slik at med tiden så åpner de aller fleste fanger opp og forteller sannheten om hva som skjedde til en annen innsatt. Trangen til å snakke om sin egen handling, blir rett og slett for stor under de forholdene man lever under i fengsel. Det er imidlertid ingen garanti at alle vil gjøre dette, men det er mer vanlig enn uvanlig.

Vi ender opp med det faktum at Viggo Kristiansen er en grusom mann. De to overgrepene han har tilstått, viser det. Men fortiden hans kan og skal ikke brukes mot ham så lenge det ikke finnes konkrete bevis. For de etterlatte fortoner det seg annerledes.

«Det er mange som er skråsikre på at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt, men der har vi en annen oppfatning, sier Austegard», moren til den ene av jentene.

Men uansett hvor mye sympati man har for foreldrene, og tilsvarende antipati mot Kristiansen, så må fakta på bordet. En oppfatning er ikke et bevis. Baneheia-saken trenger bevis.

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen må få rettferdighet. Det skylder samfunnet både dem og foreldrene deres, uansett hvor ubehagelig sannheten måtte være.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474