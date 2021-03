annonse

Redaktør i Dagsavisen Bente Rognan Gravklev sier at dette er ungdommer som slet fra før.

Nå sliter de enda mer, mener hun, og sier at de trenger voksne som kan hjelpe dem til å få tillit til samfunnet rundt seg.

– Oslo er på bristepunktet, har vår egen byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sagt, skriver Gravklev i Dagsavisen, og forteller hva hun har hørt:

– Da grensene stengte, og det var hasj-tørke i byen, begynte en del av de unge å røyke heroin. Det som kunne blitt en mulighet til å ta tak i livet, ble heller en mulighet til å ty til sterkere og dyrere stoff.

Hun skriver videre at pengeproblemene og rusproblemene vokste. Familiene fikk det tøffere. Redaktøren sier også at dette er kun ett eksempel på hvordan korona har satt et utropstegn ved siden av ungdomsproblemene som allerede har vært der.

– Unge som tyr til kriminalitet i Oslo har sammensatte problemer. Løsningene er ikke kjappe, men krever mye arbeid og vilje fra et bredt lag av folk. Den enkleste av løsningene er å ta tak i hvordan man omtaler Oslo-borgere for å unngå å bidra til splittelse i byen.

Dagsavisens redaktør mener at voksne autoritetspersoner må ta ansvar for sin ordbruk i det offentlige ordskiftet. Hun skjønner at det er valgkamp; at Frp sliter på meningsmålinger, og at de har behov for å markere seg. Men Gravkleiv mener at et sted går grensen:

– Frp-nestor Carl I. Hagen har den siste tida vært alt annet enn ansvarlig i sin ordbruk knytta til Oslo-borgere i ulike bydeler.

