Utlendingen er en 26 år gammel kvinne fra Eritrea.

29. desember 2020 ved Svinesund tollsted i Halden forsøkte hun å reise inn til Norge, til tross for at hun var utvist fra riket med et innreiseforbud på fem år.

Avslag

Utlendingen og hennes herboende ektemann har tidligere søkt om familiegjenforening. Denne søknaden ble endelig avslått ved UNE sitt vedtak av 6. oktober 2016.

Til tross for at forespørselen om familiegjenforeningen med utlendingens ektemann i Norge ikke ble innvilget, bestemte hun seg for å reise til Europa for å søke asyl.

I og med at Italia var det første europeiske landet hun kom til, ble hun der anholdt og journalført som flyktning.

Deretter dro utlendingen videre blant annet via Danmark og Sverige før hun ankom Norge i 2017, og søkte om beskyttelse.

Hensikten med hennes utflukt fra Eritrea til Norge var å være sammen med sin ektemann.

Usanne opplysninger til politiet

Da utlendingen ble registrert som asylsøker hos Politiets utlendingsenhet (PU) medio juni 2017, meddelte hun politiet at hun aldri tidligere hadde søkt beskyttelse i et annet land.

Et søk i Eurodac, avslørte at utlendingen i uoverensstemmelse med utlendingsloven bevisst forklarte seg uriktig relatert til egen asylsøknad.

Utlendingens fingeravtrykk blottla at hun fra før av hadde søkt asyl i Italia, Danmark og Sverige.

Utvist

Juli 2017 besluttet Utlendingsdirektoratet (UDI) at utlendingen skulle utvises fra Norge for et tidsrom av fem år. Utvisningsfristen løper fra den dagen utlendingen er bekreftet å ha forlatt Norge.

Utvisningsvedtaket ble fattet på bakgrunn av at hun med viten og vilje hadde gitt uriktige opplysninger til den politiansatte som registrerte hennes asylsøknad.

Dagen etter at ovennevnte utvisningsvedtak ble kunngjort med tolk for utlendingen, ble hun uttransportert til Italia. Dette fordi Italia var det første europeiske landet hun søkte om beskyttelse.

Italiensk pass

Etter om lag to år i Italia fikk utlendingen i september 2019 permanent oppholdstillatelse. Noen måneder senere, 31. januar 2020, ble utlendingen tildelt italiensk pass.

Pågrepet

29. desember 2020 forsøkte utlendingen å reise inn til Norge fra Sverige som passasjer i en bil.

I samme bil var hennes ektemann og hans kamerat.

Bilen ble stoppet for kontroll, og utlendingen ble arrestert for overtredelse av gjeldende ilagt innreiseforbud.

Dom

Hovedforhandling ble avholdt i Halden tingrett 26. februar 2021.

Utlendingen møtte, fremstilt fra varetektsarrest ved Ravneberget fengsel i Halden. Hun erkjente straffeskyld for å ha returnert til Norge, til tross for et gyldig og aktivt vedtak om utvisning.

Ifølge lovforarbeidene, bør straffen for et førstegangsbrudd på innreiseforbudet til riket i utgangspunktet ikke være lavere enn fengsel i ett år.

I denne saken var utlendingen kjent og klar over forbudet om å reise inn til Norge. Men, på bakgrunn av utlendingens italienske oppholdstillatelse og pass, var hun overbevist om at innreiseforbudet i europeisk sammenheng dermed automatisk ble kansellert.

Utlendingen trodde derfor at de italienske reisedokumentene avstedkom at hun kunne komme på et kortvarig besøk til Norge. Dette uten å søke om unntak fra en norsk utenriksstasjon.

Retten bemerket at utlendingen ble anholdt på fersk gjerning, men at hennes tilståelsesdom bør medføre en reduksjon i straffen på en måned.

En enstemmig dom ble avsagt i Halden tingrett 2. mars 2021. Utlendingen må sone 11 måneders fengsel – før hun igjen blir returnert til Italia.

