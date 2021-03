annonse

annonse

Helse- og omsorgsdepartementet følger EU og jobber for å utvikle «vaksinepass» og vaksinebevis.

Ifølge VG skal Helsedepartementet jobbe med utviklingen av et «vaksinebevis etter internasjonale anbefalinger».

– Vi har allerede et vaksinasjonskort på helsenorge.no og jobber nå med å videreutvikle dette til et vaksinebevis som følger internasjonale anbefalinger. Oppdraget omhandler den tekniske løsningen og hvordan den skal utvikles, skriver Helsedirektoratet i en e-post til VG.

De legger til at «bruken av vaksinepass vil bli diskutert senere».

Les også: Det trengs sterke ord for å beskrive det myndighetene nå gjør med samfunnet

– Ingen frihet lenger

Svaret fra norske helsemyndigheter kom samme dag som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skrev på Twitter at hun vil legge fram et forslag om vaksinepass i løpet av mars.

«Målet er et digitalt pass som kan dokumentere om noen har fått vaksine mot covid-19. For dem som ikke har fått vaksine ennå, kan passet inneholde opplysninger om prøveresultater», skrev hun.

Ifølge VG vil ikke Helsedepartementet fortelle hvordan vaksinebeviset vil brukes, men mye tyder på at du kan bli hindret i å reise eller delta på arrangement om du ikke kan bevise at du er vaksinert mot coronaviruset.

Det har kommet flere tusen svar under Twitter-meldingen til EU-lederen. Noen reagerer med sinne.

– Dette er totalitarisme, skriver en person.

– Forferdelig nyheter. Ingen frihet lenger med EU. Personvern også til 0%, skriver en annen.

– Dette begrenser konstitusjonelle rettigheter og vil føre til diskriminering. Sykdommene påvirker bare en liten prosentandel av folket. EU kommer stadig nærmere sosialismen / kommunismen. Vi må stoppe dette EU, skriver en person.

This is limiting of constitutional rights and will lead to discrimination. While the diseases only impacts a small percentage of the public.

The EU is coming ever closer to socialism/communism. We need to stop this EU.

— Kruz (@PKruzcontrol) March 1, 2021