I et høringsutkast levert til Guri Melby skriver MiRA-Senteret at mange kvinner jobber hardt for å kunne komme ut i arbeid og bli selvstendige i sine liv.

– Gjennom direkte møter med minoritetsbefolkningen, opplever MiRA-senteret at kvinner motiverer hverandre og er sultne etter kunnskap og informasjon som bringer dem nærmere arbeidslivet, skriver de i høringsutkastet, og tilføyer:

– Et meget viktig utgangspunkt er å erkjenne at diskriminering av minoritetskvinner i det norske arbeidslivet er en realitet.

Integreringsminister Guri Melby inviterte til innspill til strategi: Sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid

Hun ønsket innspill på områdene: Arbeid, kvalifisering og utdanning og norsktrening, integreringstiltak i bosettingsfasen, og barn og unges deltakelse. De skal brukes til å utvikle en strategi for å løfte frem sivilsamfunnets rolle i arbeid for integrering og inkludering, og legge til rette for å styrke det gode arbeidet som gjøres.

MiRA-Senteret skriver i sitt innspill at det er viktig at sivilsamfunnet styrkes, men det er viktig for MiRA-Senteret å påpeke at myndighetene ser på sin egen tildelingspolitikk og hvilke deler av sivilsamfunnet som blir styrket, skriver Utrop.

– På tross av at myndigheter og andre samfunnsaktører nyttiggjør seg kunnskapen MiRA- senteret har opparbeidet på integreringsfeltet, blir minoritetsorganisasjoner gang på gang forbigått av de store norske organisasjonene på feltet når penger skal fordeles.

Deres kunnskap er etterspurt. Men likevel uteblir den forutsigbare støtten som gir rom til å bygge opp en solid infrastruktur. Dette er en skjebne de deler med en rekke minoritetsorganisasjoner som ikke bare jobber med minoriteter, men som har vokst frem fra minoritetsmiljøene selv.

– Med målrettet ressursbygging innad i minoritetsmiljøene strekker ressursene til frivillige organisasjoners arbeid enda lenger.

MiRA-senteret sier at økonomiske stabile rammevilkår i form av driftsstøtte er svært viktig for å bidra til å styrke frivillige organisasjoner. Slik det er i dag bruker frivillige organisasjoner, særlig de som arbeider med mennesker med minoritetsbakgrunn mye tid på å søke prosjektmidler hvert år. Dette er et arbeid som i seg selv er tidkrevende, men i tillegg bringer det stor grad av usikkerhet knyttet til økonomiske ressurser i begynnelsen av hvert år.

MiRA-senteret mottar fire millioner kroner fra budsjettet: «Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet», det er like mye som Minotenk, her er Antirasistisk senter budsjettvinner, de får ikke mer enn seks millioner kroner. MiRA-senteret får også tilskudd fra Oslo kommune samt prosjektfinansiering fra ulike departementer og andre offentlige virksomheter.

