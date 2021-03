annonse

annonse

Fire bydeler i Oslo forandrer seg mot gettoer i rekordfart. I en av dem har Islam Net kjøpt en tomt med et kjempelokale som fort kan bli en fordekt flerbruksmoske.

Islam Net har overbevist selgeren om at den fremtidige utbyggingen på tomten kommer til å bli et positivt tiltak og en del av et løft i bydelen. Kanskje Raymond Johansen, som har ivret for flere fritidsklubber, kommer til å støtte tiltaket?

Det behøver ikke se ut som en moske

annonse

Stillesal, les bønnerom. Leksehjelprom, les hatpredikantsal. Kjøkkeninngang, les kvinneinngang. Skytebane, les jihadtrening. Ungdomsklubb, les indoktrinerings- og giftesenter.

Få legger seg nærmere ordlyden i norsk lov enn Islam Nets leder, Fahad Qureshi. Som regel etter å ha blitt «misforstått». Han er en mester i å slange seg rundt ordlyder og vedtak, samt å sette opp absurde dilemma. Som i debatt med Listhaug på VG-TV. Han har ett argument, som han spytter ut hver gang Listhaug eller programleder forsøker å snakke: At Ayaan Hirsi Ali ble invitert til Norge. Hirsi Ali mente at islam er en dødskult som må bekjempes.

For Qureshi blir Hirsi Alis observasjoner til hat. Et hat som for ham utligner at Islam Nets åndelige leder er nektet innreise til mange land på grunn av hatprat. At USA har dødsstraff setter Qureshi likt med at homofile i noen deler av den islamske verden må bøte med livet for «synden». Han har også sagt at man ikke kan være muslim om man er imot dødsstraff.

annonse

IS-kvinnene møttes på Islam Net

Qureshi snakker med en skummel tunge. At Islam Net vil søke flere unge, selv etter at hele Norge nå burde vite at IS-kvinnene møtte hverandre via Islam Net, er skremmende. Burde ikke Raymond og byrådet sett nærmere på hva som foregår?

Islam Nets indoktrinering og hatprat mot minoritetsgrupper som homofile, har ikke fått den oppmerksomheten det fortjener. Storting og presse er mer opptatt av HRS’ 1. 8 millioner. Hvis HRS hadde spart all statsstøtten i 34 år kunne de ha kjøpe en lignende tomt med flerbruksbygg og lagd sin egen fritidsklubb i stedet for å bruke pengene på å finne ut av samfunnets utvikling. Snakk om å være bakstrevere? Islam Net ser at fremtiden er ungdommen. Ikke de eldre som for lengst har bestemt seg.

Norge vil det «beste»

En nordmann er hentet hjem av Norge, slik at hun kan få en human dom i landet hun reiste fra for å bli medlem av IS. Sumaira Ghafoor var frivillig konen til en av Norges verste terrorister, Bastian Vasquez. Stemningen i Norge er ikke i nærheten av den som hersket rundt rettssakene mot Manshaus og Breivik.

Hun er bare «IS-kvinnen». Bilder av Ghafoor i media er enten sladdet eller hun er gjemt bak en niqab. Hun er en del av en firerbande som er grundig beskrevet i Åsne Seierstads dokumentariske roman, «To søstre». De møttes gjennom Islam Net og dyrket radikaliseringen sammen. En av de fire var islamsk «gift» med Bhatti, ekskjæresten til TV2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække. Er dette pinlige forholdet en av grunnene til at Ghafoors navn holdes så hellig at det ikke kan nevnes?

annonse

Et smart «offer»?

Gang på gang ble de to søstrene i boken tryglet og bedt om å komme hjem av familien. Hver gang resiterte søstrene at de heller ville være med i kampen mot urettferdigheten som er begått mot muslimene i verden. Ghafoor påstår hun angret på å ha dratt til IS-staten etter bare tre måneder. I så fall må hun ha skilt seg ut på en, for IS, negativ måte vis a vis IS-venninnene fra Bærum. Gitt profilen som tegnes av henne som intelligent og ambisiøs, står det til lite troverdig at Ghafoor skulle ha vært uvitende om hva hun gikk til og hvem hun giftet seg med i Vasquez.

Er det det at hun er en kvinne og mor, eller det at hun er muslim som gjør at media er så forsiktige i omtalen av Ghafoor? IS ønsket verdensherredømme og skydde ingen midler. IS var/er en bestialsk og morbid terrorgruppe/stat. Husker du dekapiteringen på strendene? Monoton og dårlig messet sang, mennesker dehumanisert til oransje dresser som kneler sekundene før de skal miste hodet ved kniv, foran hele YouTube. Hatklippene ble liggende lenge uten at noen fant dem så avskyelig at de måtte tas vekk.

Kun to norske terrorister

Da Breivik og Manshaus sto tiltalt var det visse forventninger i folket. Det så man da Breivik først ble dømt ikke tilregnelig. Det holdt ikke. Han skulle og måtte sone til evig tid. (Jeg er ikke uenig i det!) Uansett er Breivik ikke en av noen, annet enn som norsk statsborger på papiret. Hva med de hjemvendte fra IS? De som var en del av en reell og enormt stor terrororganisasjon, så stor at den ble en slags stat. Hvorfor er mediene mildt stemt mot Ghafoor som nøye planla å bli en del av IS?

Venstresiden maser og maser om at det bare finnes to norske terrorister som har utført terror på norsk jord. Manshaus og Breivik. Da må man spørre: Teller ikke terror utført av nordmenn på utenlandsk jord (Lars Gule)? Aftenposten presenterte i 2015 atten norske terrorister. Fellesnevneren er islam. Frykter venstresiden islam, siden de ikke omtaler rettssaken mot Ghafoor så grundig som tidligere rettssaker mot terrorsiktede nordmenn?

Staten og rettens dilemma er at Ghafoor er norsk, men samtidig muslim og kvinne. Altså en sårbar minoritet rettssystemet etter nylige lovendringer (§185) ikke kan ta på like stort alvor som majoritetsbefolkningen. Ved å beskytte henne beskytter media samtidig Islam Net og Qureshi. Det er betenkelig når det er så lett å spore IS-kvinnene tilbake til Islam Net. Trykket på Islam Net har ikke i nærheten lignet det trykket Document fikk fordi Breivik kommenterte (også) der.

Hvorfor vil ikke Islam Net ha oppmerksomhet?

Når Islam Net ikke vil ha oppmerksomhet om sine storstilte planer i Groruddalen er det på sin plass å spørre seg hvorfor en salafistisk, homohatende organisasjon, hvis åndelige leder er en bevist hatpredikant som ikke har innreisetillatelse til mange land, vil jobbe i det stille. Islam Net er en organisasjon som helst ser at kvinner har egen inngang. Islam Net var stedet der konene til noen av Norges verste terrorister møttes og sammen radikalisertes. Hva kan Islam Net gjøre med samholdet blant unge i Groruddalen? Ønsker de flerkultur eller en islamsk monokultur?

Hva kan byrådet og Raymond Johansen gjøre, hvis de virkelig ønsker å gjøre noe med den negative sosiale og kulturelle «utviklingen» i Oslo? Det går ikke mange år før fire bydeler i Oslo mest er gettoer, hvis den statistiske utviklingen får gå sin gang. Da blir det i hvert fall ikke lett for Raymond å gjøre noe. Men desto lettere for Islam Net. Hva ønsker de egentlig?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474