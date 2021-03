annonse

Det er blitt en diskusjon om hvorvidt Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar neste år. Hva mener du?

Flere tusen har mistet livet i Qatar som følge av byggingen av blant annet nye foballanlegg de siste årene.

I Norge har noen fotballklubber oppfordret Norges fotballforbund om å boikotte fotball-VM som starter neste år.

Lørdag skriver NRK at et overveldende flertall av medlemmene i Rosenborg går inn for boikott av fotball-VM i Qatar. Noe som er stikk i strid med styrets innstilling.

– Dersom VM sparkes i gang i Qatar neste år skjer det på en gravplass, sa Kenneth Kjelsnes til årsmøtet. Kjelsnes er tidligere leder for Rosenborgs supporterklubb.

Medlemmer av Rosenborg har skrevet et forslag under Fotballtinget 14. mars om at Norge ikke deltar i fotball-VM i Qatar.

I forslaget står det blant annet:

«Det er godt dokumentert at anleggene som er bygget til mesterskapet er bygget av mennesker på slavelignende kontrakter, og at tusenvis av arbeidsfolk har omkommet underveis i arbeidet.»

Hva mener du?

