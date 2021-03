annonse

Halvor Næss skrev i innlegget «Fra munnbind til munnkurv», at det ikke finns gode studier som viser at munnbind hindrer spredning av denne typen virus. Formuleringen er for så vidt korrekt, men likevel er det forhold som gjør at konklusjonen blir feil.

Dessverre er tydelige svar fra helsevitenskap en sjelden luksus, og spesielt studier på en generell befolkning er krevende. Selv i et tenkt eksempel, hvor masker faktisk ville ha vært effektive nok til å overbevise om god effekt, så er det likevel ikke sikkert dette ville ha kommet fram i dagens studier.

Den danske studien, som ble omtalt i innlegget, viste riktignok ingen imponerende effekt. Samtidig er det mangler ved studien som er store nok til at man ikke kan konkludere som Halvor Næss. En viktig mangel er at den ikke sier noe om i hvilken grad man beskytter andre dersom man selv er smittet. Selv de beste studier har mangler og det er ikke noe «feil» ved den danske som gir ny og interessant viten. Men den er kun en liten brikke i et større puslespill. Det er ganske enkelt nesten umulig å lage en enkelt studie som kontrollerer for vesentlige forhold i dette tilfellet.

Alle er enige i at studien ikke bekrefter at munnbind er effektivt. Så hvordan kan man da likevel forsvare munnbind?

1. Vi vet at munnbind reduserer smitteoverføring av virus i for eksempel helsevesen. Det er derfor nærliggende å mene at samme gjelder i en generell befolkning.

2. Sannsynligvis beskytter man andre bedre dersom man selv går med munnbind. Dette er ekstra relevant fordi mange som smitter ikke har symptomer.

3. Feil bruk av munnbind reduserer effekten, og feil bruk er vanlig i den generelle befolkningen. Men før man kaster verktøyet, må man lære å bruke det – og det kan ta litt tid.

Punktene over indikerer at munnbind er et godt tiltak. Alle tiltak handler om å redusere risikoen – det er aldri enten eller. Men det er ikke praktisk mulig å utføre tilstrekkelig med studier på hvert tiltak som kan være risikoreduserende. I stedet er man henvist til informerte, men fortsatt subjektive vurderinger.

Det er vanlig å overse konsekvensen ved ikke å gjøre noe, for de er ofte umulige å måle. Hvor stor er den skjulte alternativkostnaden for samfunnet og enkeltindivider dersom munnbind faktisk kan være effektivt og mye smitte dermed kunne ha vært unngått? Akkurat nå er det ingen som vet, men at munnbind i det minste gir en oppside i forhold til smitteoverføring, burde være opplagt.

«Føre var»-prinsippet benyttes når man ikke vet hva konsekvensen vil bli. Men her har FHI og andre myndigheter snudd dette prinsippet på hodet, og i stedet benyttet vitenskapelig usikkerhet som argument for ikke å anbefale masker. Men masker reduserer «teoretisk sett» smitteoverføring og «føre var» ville her ha vært å anbefale maskebruk.

Overskriften «Fra munnbind til munnkurv» er også å snu ting på hodet – helt fra start ga det flest sosiale poeng å argumentere mot maskebruk. De som fra start var positive til masker var derfor de som hadde «munnkurv». For det er først nå, ett år senere, at masker er blitt sosialt akseptert.

