Mitt navn er Niels Gerhard Johansen. Selvlært tegner og illustratør, utdannet malerikonservator. Jeg har et stort hjerte for Norge, hvor jeg har bodd mesteparten av livet mitt.

Som satiretegner er jeg preget av oppveksten i Danmark under den kalde krigen i det vi den gang kalte “Den frie verden”. Det var en liberal tid som florerte med satiriske og samfunnskritiske kommentarer og hvor ytringsfriheten hadde få begrensninger.

Jeg har tegnet hele livet, men blyanten har vært slumrende i mange år. Nå har tegnelysten blitt vekket igjen – takket være disse “tegneserietider” som roper på satiriske innspill til mainstream-nyhetene.

Mine tegninger er tilbudt flere av de største medier i Norge, men uten noen respons. Jeg er derfor glad for at Resett viser meg tilliten slik at min satirekunst kan nå et større publikum og jeg håper det er begynnelsen på mange flere publiseringer.

Tegningen her er inspirert av Nakstad som nylig forlenget nedstengingen av samfunnet frem til sommeren. Restriksjonene forlenges igjen og igjen og det ser ikke ut til å ta slutt… Tegningens tittel er: “Enden er nær, eller…?”

Vennligst

Niels Gerhard

