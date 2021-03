annonse

annonse

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener innvandringspolitikken har bidratt til koronasmitte i Oslo.

Hagen sier til VG at det er en konsekvens av innvandringspolitikken at Oslo ble stengt ned på nytt denne uken. Når han blir spurt om innvandringen har skylden for koronakrisen i Oslo, svarer han:

– Ja, delvis, det skyldes den langsiktige innvandringspolitikken som er ført de siste 20–30 årene. Smitten er mye høyere i innvandrerbefolkningen.

annonse

– Hadde vi ført den innvandringspolitikken jeg stod for på 90-tallet, så hadde vi hatt 100 000 færre innbyggere, og vi hadde ikke hatt den boligtettheten og de boligprisene, sier Hagen.

Arbeiderpartiets Raymond Johansen, som er byrådsleder i Oslo, er uenig:

– Mange innvandrere bor trangt og jobber for eksempel i kollektivtransporten, butikker og helsetjenesten, altså i direkte møte med andre mennesker. Derfor er det også større fare blant dem for at de blir smittet, mener han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474