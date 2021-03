annonse

Filter Nyheters avsløring av Islam Nets kjøp av alle aksjene i ett næringsbygg i Oslo, der Oslo skytesenter i dag holder til, er på sett og vis prisverdig. Samtidig er det noe underlig over Filter Nyheters plutselige interesse for miljøet rundt Islam Net, hva de praktiserer og ikke minst deres hensikter.

Filter Nyheter har lagt mye tid og prestisje i å avsløre nynazistiske miljøer i Norge, og Klungtveit har til og med skrevet en bok om problematikken, en bok jeg har lest og som flere burde lese. Dette er både et aktverdig og viktig arbeid, et arbeid jeg helhjertet støtter. Jeg mistenker imidlertid at dette fokuset har gjort Klungtveit ute av stand til å skille mellom hvem som faktisk utgjør en fare for landets sikkerhet, og hvem som bærer til torgs berettiget bekymring om utviklingen i landet.

Filter har i tillegg hat berøringsangst for Islam, og har isteden lagt all sin kraft i å angripe dem som har pekt på elefanten i rommet, istedenfor å avsløre elefanten. Nå ser det ut til at elefanten på 60 millioner kroner midt i en skytebanehall i Oslo er for stor til å ignorere lenger. I flere år har kjente og noen ikke så kjente personer advart norsk offentlighet mot det som kommer, nemlig religiøse radikaliserings-sentere fordekt som kulturtilbud, ungdomsklubber eller andre tilsynelatende uskyldige samlingspunkter for ungdom med sterk eller mindre sterk tro.

NRK hadde i høst en forbilledlig serie «Guds utvalgte» der dokumentarskaperne i NRK gikk en del kristne miljøer nærmere i sømmene. Det er betimelig å undres når NRK har planlagt å gå Islam Net og Islamske miljøer nærmere i sømmene. Jeg er redd vi aldri får se dette. En person som gjorde nettopp dette var Hege Storhaug. I en artikkel den 3 februar 2002 i Dagbladet skriver hun om de problematiske sidene ved Islam, og dobbeltkommunikasjonen fra imamer og fra moskeene. Lydopptakene ble gjort i de to største moskeene i Norge, i samtaler med imam Neemat Ali Shah i Central Jamaat-e-ahl-e Sunnat (CIJ) og imam Atta ul-Mustafa i World Islamic Mission (WIM) i juni 2000 av norsk-pakistanske Jeanette (24) og Dagbladets medarbeider Hege Storhaug.

Storhaug falt etter dette i unåde hos norsk venstreside, og ble forvist fra det gode selskap og vekk fra norsk offentlighet. Hun ble anklaget for å være både rasist, ytterliggående, høyreradikal samt resten av adjektivordboken til venstresidens aktivister, som også Filter Nyheter benytter mot personer de ikke liker.

Storhaug fortsatte sitt arbeid for å spre kunnskap om hva islam er, og hvilke konsekvenser fremveksten av dette kan få i Norge. Hun har viet mye tid på Islam Net og Fahad Qureshis arbeid for å fremme Islam i Norge, og ikke minst hvordan denne aktivismen påvirker nærmiljøet og menneskene som kommer i kontakt med dem.

Måten hun gjorde dette på var å reise rundt og intervjue mennesker, observere byer i Europa hvor islam hadde fått godt fotfeste, og å sette seg inn i Islams mange sider. Dette resulterte i boken som ble utgitt i 2015: Islam den 11 landeplage. I denne boken trekker Storhaug opp viktige linjer innen Islam, og i denne boken kommer hun med flere spådommer om hva vi har i vente, særlig med etableringen av slike «kultursentere» og «fritidsklubber» som finansieres blant annet fra utlandet. For sine advarsler ble Hege sterkt kritisert og stigmatisert.

Boken hun utga fremstiller ikke Islam ensidig, tvert imot, hun trekker frem forskjeller og nyanser, her skjæres ikke alle over en kam. Boken er langt mer nyansert enn det kritikerne av boken skal ha det til. Forøvrig de samme kritikere som mener at alle som ytrer noe om islam er høyreekstreme eller rasister. Det er her samfunnet og hele Norge har en høne å plukke med blant annet Filter Nyheter.

Filter Nyheter har brukt mye tid og ressurser på å stigmatisere og på andre måter underminere stemmer som har advart mot det forekommende og mot etableringen av slike sentre. Konspirasjonsteorier, skremselspropaganda, muslimhat, islamofobi, listen er lang med beskyldningene som rettes mot dem som ytrer seg. Hege Storhaug har fått spesiell hard medfart av Filter, de er besatt av å fjerne statsstøtten til HRS. Men det er ikke bare Storhaug som har vært målskiven for Filters hatkampanje. Hans Rustad i Document og nettavisen Resett har vært utsatt for målrettede angrep faneført av redaktør Klungtveit.

Det er noe som ikke stemmer når Filter plutselig begynner å gå Islam Net etter i sømmene, men samtidig ikke innrømmer den urett de har begått mot mange. De samme som har påpekt det Filter nå avslører er lagt for hat av Filters redaktør. Hva i all verden har skjedd? Har Klungtveit plutselig innsett at han har prioritert feil? Hvordan kan det ha seg slik at Hege Storhaug forvises ut i mørket for å påpeke seks år før tiden det som nå Filter har avslørt? Filter har på sett og vis bare bekreftet det Storhaug med flere har hevdet lenge. Filter har avslørt det de selv har brukt mye tid på å latterliggjøre og stigmatisere som konspirasjoner og muslimhets. Jeg regner med at du som leser dette ser paradokset?

Hvordan kan det ha seg slik at advarslene fra Cemal Knudsen fra Ex-muslims of Norway, Helge Lurås, Dana Manouchehri, Halvor Fossli, Walid al Kubaisi, Shurika Hansen, Hans Rustad eller den prisbelønte skribenten og aktivisten Lily Bandehy er å regne som rasisme, høyreradikalisme, stigmatisering av muslimer og farlig polariserende, når Filter nå har bekreftet at advarslene er sannhet? Er sannhet høyreradikalt? Er sannhet rasisme? Er sannheten polariserende? I så fall er det best om vi alle fortsetter å leve i løgnen, for husfredens skyld. Jeg mistenker at det er dette Klungtveit med flere har trodd skulle fungere. Men nå er husfreden i Groruddalen definitivt over. Et bygg med skytebane skal bli til koseklubb for Islam Net, og lyset har til slutt blitt skrudd på inne i knolltoppen til Filters redaktør, bedre sent enn aldri.

Klungtveit skal ha ros for sitt arbeid med å avsløre Islam Nets eiendomskjøp, men dette fritar ham ikke fra det ansvar han har som delaktig i å ødelegge det offentlige ordskifte, slik at de som har ytret bekymring er blitt stemplet som samfunnsfiender. På den måten har Klungtveit vert med på å tåkelegge fakta slik at de som faktisk er å regne som en direkte trussel mot samfunnet har kunne operere i ro og mak godt beskyttet av Klungtveit og hans likes tåke legging og brunbeising. Klungtveit kan gjerne ignorere virkeligheten, men han kan ikke ignorere konsekvensene av å ignorere virkeligheten.

Virkeligheten er ikke vakker, og det begynner nok mange å innse. Klungtveit med flere, har i flere år uten å innsett det selv, løpt islamistenes ærend, ved å aktivt avlede oppmerksomheten vekk fra de lyssky aktivitetene til blant annet Islam Net og isteden problematisert dem som har pekt på elefanten i rommet. Nyttige idioter kalte Stalin slike idealister, og nyttige har disse vært i å stoppe debatter, utdefinere varslere og latterliggjøre kritikere. Listen er lang over Klungtveit og hans likesinnedes synderegister av idiotisme.

Hva kan så Klungtveit gjøre for å redde litt av sin troverdighet og respekt tilbake?

Det første er å beklage seg for svertekampanjen han har foretatt seg mot blant annet Hege Storhaug. Det andre er å anerkjenne alle dem som med sitt klarsyn tok til orde med berettigede advarsler til samfunnet om det som nå er avslørt. Det siste er å takke de samme for at de gidder å stå i den drittsormen Klungtveit og hans medsammensvorne skaper, kun for å straffe disse personene for å tale sannhet isteden for å bringe til torgs løgnene, som så mange andre lever av å selge.

