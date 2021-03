annonse

Da barneteateret om «å være født i feil kropp» ble vist på Godøy skole på Sunnmøre, nektet 15 foreldre barna å se det, melder NRK.

Leder for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Marthe Alnes Aarøe, mener at barna hennes på seks og åtte år ikke er klare for et slikt tema.

– Vi har snakket hjemme om det å være forskjellig, men ikke så spesifikt som denne forestillingen her gjør, sier hun til NRK.

Aarøe reagerer på at målgruppen er de yngste barna og mener at skolen burde ha reagert da de fikk vite at flere foreldre var urolige. Foreldrene burde fått mer informasjon om hvordan temaet skulle formidles og snakkes om i etterkant, mener hun.

Skolens rektor, Oddfrid Reinlund, sier at skolen har sendt ut orientering til alle foreldre om teaterstykket og at «de har fått all informasjon som skolen har fått om forestillingen fra den kulturelle skulesekken, og om for- og etterarbeid».

Barneforestillingen Tobias og dagen det smalt reiser rundt på norske skoler nå. Siden premieren i 2017 har det blitt vist over 200 ganger. Skuespiller Jonas Delerud sier til NRK at stykket «handler om at det er mange måter å være menneske på. Målet vårt er å vise barna at slik er det noen som har det.»

På spørsmål om han ikke er redd for at de planter ideer i hodet på barna, svarer han:

– Nei, det er jeg ikke redd for i det hele tatt.

Lederen for organisasjonen FRI, Inge Alexander Gjestvang, sier han ikke er overrasket, og at han tror noen er redde for at slike skuespill kan føre til påvirkning og «smitte».

Samtidig sier han at slike kan teaterstykker kan bidra til å «overvinne fordommer og diskriminering».

