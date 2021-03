annonse

Det hvite hus kuttet live-sendingen da reportere skulle stille spørsmål til den amerikanske presidenten under et videomøte.

– Jeg tar gjerne spørsmål om det er det jeg skal gjøre, Nance. Hva du vil at jeg skal gjøre? spurte en usikker Biden da han hadde snakket ferdig.

Biden snakket med blant annet medlemmer av Demokratene og Nancy Pelosi, men da presidenten var klar for spørsmål kuttet Det hvite hus like godt sendingen.

BIDEN: "I'm happy to take questions if that's what I'm supposed to do…" *White House feed cut* pic.twitter.com/y5BHhgXWOB — The First (@TheFirstonTV) March 3, 2021

Breitbart skriver at den endelige kommentaren fra Biden ble slettet fra videoen da den ble lastet opp på YouTube-siden for Det hvite hus.

Ifølge den amerikanske nettavisen har ikke Biden holdt en pressekonferanse i de 42 dagene han har vært president, noe som ikke har skjedd på over 100 år.

CNNs Jake Tapper skrev på Twitter at Bidens «15 siste forgjengere alle holdt en formell solo pressekonferanse innen 33 dager etter innsettelsen».

.@Kevinliptakcnn notes that an analysis of the past 100 years shows President Biden’s 15 most recent predecessors all held a formal solo press conference within 33 days of taking office. Biden has not and it’s day 42. — Jake Tapper (@jaketapper) March 3, 2021

I forrige uke sa pressesekretær Jen Psaki at Biden ville holde en pressekonferanse på et tidspunkt, men at det ikke ville skje denne uken.

