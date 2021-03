annonse

Kina, verdens største utslippsland, har lagt fram nye energi- og klimamål. De bærer lite preg av styrket innsats mot klimaendringene.

På en tåkete fredag i Beijing kunngjorde statsminister Li Keqiang at Kina skal redusere karbonutslippene med 18 prosent per prosent av landets BNP i løpet av de neste fem årene.

Li sa dette under Folkekongressen der det regjerende kommunistpartiet legger fram ny politikk og lovgivning.

Målet om 18 prosent er det samme som ble satt i den forrige femårsplanen for landets økonomi.

I stedet for å måle utslipp slik andre land gjør, velger Kina å måle karbonutslipp per prosent av landets bruttonasjonalprodukt, også kalt karbonintensitet.

Karbonnøytralitet innen 2060?

I september kunngjorde statsminister Xi Jinping at Kina har som mål å bli karbonnøytrale innen 2060, og at utslippstoppen skal være i 2030. Mange forventet mer ambisiøse klimamål etter kunngjøringen.

– Vi var veldig interesserte i å se hva den 14. femårsplanen ville si om hvordan de faktisk skulle komme seg dit, eller kanskje til og med mer ambisiøse mål, sier Dimitri de Boer i miljøorganisasjonen ClientEarth.

– Det vi har sett fra den faktiske planen, er at det er et mål om å redusere karbonintensiteten innen 2025, men vi kan ikke slå fast akkurat hva det betyr i totale utslipp, legger han til.

En femdel fornybart

Kinesiske myndigheter var noe mer tydelige i en oppsummering av den nye femårsplanen. Den har satt mål om at 20 prosent av den totale energibruken skal komme fra fornybare energikilder innen 2025, noe som vil kreve ytterligere investeringer i sol- og vindkraft.

Den nevnte ikke et forbud mot nye kullprosjekter, noe som ifølge eksperter ville ha vært et betydningsfullt tiltak.

Kina henter inn 60 prosent av energien landet bruker fra kull og er verdens største kilde til industrielle utslipp. Som et resultat av dette, er karbonintensiteten høyere enn i noe annet land.

– Trinnvis framgang

Klimaeksperter påpeker at den nye planen ikke inkluderer flere indikatorer den kinesiske regjeringen tidligere har brukt. Lauri Myllyvirta, analysesjef i finske Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), sier at mangelen på konkrete tall faktisk kan være positivt, fordi det kan gi regjeringen mer fleksibilitet i å innføre grønne tiltak.

Mange venter i spenning på å se om Xis regjering vil innføre strengere og mer detaljert regulering av karbonintense industrier som stål- og sementproduksjon senere i år.

Selv om det nye målet fortsetter i samme tempo som det fra den forrige femårsplanen, kan det bli vanskeligere å nå, ettersom karbonintensiteten allerede har blitt redusert.

Den gikk ned 18,6 prosent i løpet av den forrige femårsperioden. Det gjenstår å se om Kina vil trappe opp innsatsen for å redusere klimautslippene ytterligere.

– Dette er i beste fall trinnvis framgang. Det er i langt større grad «business as usual», sier Myllyvirta.

