annonse

annonse

Linda Noor er ikke enig i at IS-kvinnen Sumaira Ghafoor ikke burde ha vært terrortiltalt.

Nylig rapporterte Resett at Lars Gule stilte seg svært kritisk til at den 30 år gamle IS-kvinnen er tiltalt for deltagelse i en terrororganisasjon i en kommentar i Vårt Land tidligere denne uken. Gule mener at det å være hjemmeværende kone og mor ikke kan være et bidrag til terror.

Daglig leder Linda Noor i tenketanken Minotenk er uenig. Hun påpeker i et tilsvar i Vårt Land at IS selv løftet husmorens betydning for deres sak, og promoterte kvinner som «ryggraden i det islamske samfunnet»

annonse

«På sitt sterkeste hadde IS kontroll over et geografisk område i Syria og Irak på størrelse med Storbritannia. I områdene de tok kontroll over bodde det mennesker fra før, som naturligvis ikke ønsket å gifte bort sine døtre og søstre til fanatiske fremmedkrigere», skriver Noor.

Hun fortsetter:

«Derfor var det viktig å få kvinner til å reise fysisk til IS-kontrollerte områder, for slik å skape stabilitet og sikre nye generasjoner krigere som kunne forsvare islams ære mot ydmykelse fra «korsfarere» og andre fiender, i tillegg til å bidra til den avanserte infrastrukturen som kalifatet bygget opp.»

annonse

Les også: Resett dømt til å betale saksomkostninger for å ha navngitt IS-kvinne



Inspirasjon

Noor påpeker at kvinner som sa seg villig til å underkaste seg IS og gifte seg med IS-terrorister har bidrattt til å gjøre livet som fremmedkriger med attraktivt.

«Kvinner som blogget fra IS-livet fungerte som inspirasjon og praktiske veiledere for andre kvinner som vurderte å komme. Disse jihadist-bloggerne fremstilte livet i kalifatet som et familievennlig og idyllisk sted, hvor man var fri for undertrykkelse fra de vantro og kunne leve i harmoni med Guds vilje, sammen med sin ektemann og barn.»

Motivasjon

«Forskningen viser at kvinner som reiste også hadde en betydelig politisk og ideologisk motivasjon, som å bekjempe det syriske regimet og bidra til etableringen av kalifatet. Dette blir i mediefremstillinger ofte underkommunisert. Lars Gule føyer seg inn i den samme tradisjonen, hvor han i sin tekst fokuserer mest på at den tiltalte norske kvinnen var forelsket», skriver Noor mot slutten av innlegget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse