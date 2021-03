annonse

Lurte du på hvorfor Kjell Inge Røkke i løpet av 2020 begynte en såkalt grønn omstilling av Aker-konsernet? DN-kommentator Bård Bjerkholt tror han har svaret.

Tankesmien Manifest, som ligger langt ute på venstresiden, publiserte nylig en rapport om en «ny industristrategi som kan hjelpe oljenasjonen Norge gjennom det grønne skiftet». Rapporten er skrevet av blant annet Mariana Mazzucato ved London University College.

Bjerkholt beskriver Mazzucato som «en ledestjerne for dem som lar seg begeistre av tanken på at staten skal peke ut den veien næringslivet skal gå i».

Forslaget er å opprette en statlig investeringsbank som skal sørge for at skattebetalernes penger kanaliseres inn i de riktige grønne prosjektene. «Nå er det private som driver med dette, og de kan jo finne på alt mulig rart som å putte penger i «ikke-strategiske solnedgangsindustrier» fordi det er det mest lønnsomme,» skriver Bjerkholt ironisk.

Det er staten som skal inn og finansiere det grønne skiftet, ellers er det ikke lønnsomt. Dette kommer fra venstresidens tenketank. Men hvem har betalt for rapporten? Jo, ingen ringere enn Kjell Inge Røkke, superkapitalist og blant Norges aller rikeste. Som Bjerkholt formulerer det:

«Til den som lurer på hvorfor økonomer ved et universitetet i Storbritannia tar seg bryet med å skrive en omfattende utredning om norsk næringsstruktur, er svaret at de har fått betalt for det. Og til den som måtte lure på hvor pengene kommer fra, er det fra noe som kaller seg Grønn industri 21, et prosjekt bestående av fagforeninger, miljøorganisasjoner og de to børsnoterte selskapene Aker Solutions og Kværner, der Kjell Inge Røkke gjennom Aker-konsernet er største eier. Man får ingen premie for å gjette hvem som har bidratt med den største summen til Mazzucatos utredning.»

Det er alment kjent i finansmiljøet hvordan Røkke har posisjonert seg og pleiet kontakter inn i de politiske miljøene. Han har ansatt en rekke aktivister og tildligere politkere allerede. Eksempler er tidligere statsråd Sylvia Brustad (Ap), Siv Jensens søster, miljøvernaktivisten Nina Jensen, og den tidligere SV-lederen Erik Solheim.

Og med et sannsynlig regjeringsskifte til høsten er Røkkes selskaper godt posisjonert. Det blir mer stat, og staten skal satse grønt. Og det er Røkkes selskaper som skal subsidieres med skattebetalernes penger.

– For et par år siden presenterte Aps Espen Barth Eide, SVs Kari Elisabeth Kaski, Sps Geir Pollestad og MDGs Per Espen Stoknes et felles næringspolitisk manifest i samarbeid med Tankesmien Agenda. (…) Det er naturligvis ikke godt å si hva slags næringspolitikk en eventuell ny rødgrønn regjering vil føre, men skal man dømme ut fra de politiske idéverkstedene, blir det definitivt mer stat, skriver Bjerholt og avslutter:

For investorer som Kjell Inge Røkke vil det by på muligheter. Få er bedre til å bygge industri enn den tidligere fiskeren, og ingen er sannsynligvis bedre til å få politikerne med på leken. Han har den siste tiden vært travelt opptatt med å oppdatere Aker-konsernets grønne profil med nye satsinger innen havvind, CO 2 -rensing og hydrogen. Mye av dette krever i dag en eller annen form for offentlig støtte for å være lønnsomt. Den kommer nok. Ble du klokere nå på hvorfor Kjell Inge Røkke satser grønt?

