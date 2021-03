annonse

Kina har et stort imageproblem på den andre siden av Stillehavet – aldri før har så mange amerikanere sett mer negativt på landet.

En meningsmåling utgitt av Pew Research Center torsdag fastslår at ni av ti amerikanere nå ser på Kina som «en konkurrent» eller «en fiende», snarere enn «en partner». Et flertall av amerikanerne ønsker også å presse Beijing hardere på menneskerettigheter og økonomiske spørsmål.

Resultatene sammenfaller med den voldsomme forverringen i det bilaterale forholdet mellom Washington og Beijing den siste tiden, som har akselerert over det siste året i kjølvannet av coronavirus-pandemien. Rundt 67 prosent av respondentene rapporterte å ha en «kald» følelse mot Kina i år, opp fra 46 prosent i 2018.

Nesten halvparten av respondentene sa at det burde være en topp utenrikspolitisk prioritet «å begrense Kinas makt og innflytelse» – opp fra 32 prosent i 2018. 55 prosent av de spurte ønsket også å begrense antallet kinesiske studenter på amerikanske universiteter.

Meningsmålingen, som konsulterte 2596 voksne amerikanere, ble gjort i begynnelsen av februar. Den ble vektet for å være representativ for den amerikanske befolkningen med tanke på kjønn, rase, etnisitet, partitilhørighet og utdannelse.

Resultatene sammenfaller med en lignende meningsmåling fra Gallup som ble utgitt tidligere denne uken, som fant at bare 20 prosent av amerikanerne – et tall som aldri har vært lavere – hadde et gunstig syn på Kina, kun slått av Iran og Nord-Korea.

Uforente stater



På tross av bred amerikansk enighet om at Kina utgjør en trussel for USA, fant Pew-meningsmålingen imidlertid at amerikanere var mindre forente om hvorvidt president Joe Biden vil være i stand til å håndtere trusselen – med en markant partipolitisk splittelse.

Samlet sett, uttrykte 53 prosent tillit til Bidens evne til å håndtere Beijing, men bare 19 prosent av republikanerne gjorde det, sammenlignet med 83 prosent av demokratene.

– Historisk lavt

Bonnie Glaser, direktør for China Power Project ved tenketanken Center for Strategic and International Studies, sier til South China Mourning Post at hun ikke er overrasket over resultatene. Hun er usikker på om amerikanernes syn på Kina faktisk kan bli mer negativt:

– Det faktum at både republikanske og demokratiske administrasjoner har fremstilt forholdet som strategisk konkurranse og fremhevet en rekke trusler som Kina har utgjort, er det ikke overraskende at flere og flere amerikanere – som leser og hører om dette på daglig basis – er mer og mer bekymret, og har et ugunstig syn på Kina.

