Nigel Farage, en markant skikkelse i britisk politikk, sier han slutter i politikken.

Farage ble EU-parlamentariker allerede i 1990. Der markerte han seg som en talefør kritiker ad unionen. Han var i perioden 2010–2016 leder for det euroskeptiske britiske partiet UKIP, som var med å legge press på toryene for å erklære folkeavstemning om britisk EU-deltakelse. I 2019 ble han leder for brexitpartiet.

Farage relanserte i november i fjor sitt brexitparti under navnet Reform UK for å kjempe mot koronanedstenging. Han går nå av som leder for dette partiet, melder The Telegraph lørdag kveld.

– Det er ingen vei tilbake, brexit er unnagjort, sier 56-åringen som har vært aktiv i britisk politikk i tre tiår.

Farage sluttet også i politikken etter folkeavstemningen om EU-utmeldelse i 2016. To år senere gjorde var han tilbake med et reformert brexit-parti, skriver NTB.

Men denne gangen blir det ikke noe comeback, hevder Farage.

Farage var en viktig støttespiller for Donald Trump.

