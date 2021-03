annonse

Jarl Magnus Riiber skuffet i hoppdelen i VM-lagsprinten i kombinert. Norge har 32 sekunder opp til Østerrike før langrennet.

Japan leder etter hoppdelen, men trolig blir østerrikerne Norges tøffeste konkurrenter.

Espen Andersen leverte sterkt i Norges førstehopp. Men etter at Johannes Lamparter og Lukas Greiderer gjorde jobben, måtte Riiber virkelig ha fløyet ned bakken for at Norge skulle holde følge. I stedet tapte han ytterligere tid til østerrikerne.

– Det er skuffende. Det er litt frustrerende at det koker over i lagkonkurransene. Jeg er overlegen i prøveomgangen. Der leverer jeg et OK hopp. Målet var å gjøre det samme, men av og til er ikke det så lett, sa Riiber til NRK etter hoppet.

Riiber startet VM med gull både individuelt og i lagkonkurransen i normalbakken, men måtte ned et trinn i det individuelle rennet i storbakken. Da var han alt annet enn fornøyd med egen prestasjon.

– Sølv er ikke dårlig i det hele tatt, men jeg blir skuffet når prestasjonen ikke er bra. Hadde jeg gjort jobben i bakken og i sporet, ville jeg ha vært fornøyd. Når jeg ikke gjør det, blir jeg lei, sa han den gang.

Med seier i lagsprinten vil Riiber ta sitt femte VM-gull og tangere Bjarte Engen Vik som mestvinnende norske kombinertløper. Han vil dessuten bli første nordmann med tre gull i et og samme mesterskap.

– Lettelse

Andersen ble foretrukket som makker til Riiber på lagsprintlaget til fordel for blant annet Jens Lurås Oftebro, som tok bronse i det individuelle rennet i normalbakken. Også i storbakken var Oftebro best av de to, men Andersen ble foretrukket fordi det norske støtteapparatet ønsket å prioritere den beste hopperen å få inn en sterk hopper på laget.

Lørdag fikk han et skuffende prøvehopp, men fikk det skikkelig til i sitt viktigste hopp til nå i karrieren. Det endte med 133,5 meter og kun 22 sekunders tidstap til verdensmesteren individuelt, østerrikeren Lamparter.

– Det var gøy. Jeg hadde en oppgave, og det var å få opp høyretoppen ut av kanten. Når jeg kjente at den kom, var det bare å marsje av gårde. Det var en lettelse, sa han til NRK etter hoppet.

– Jeg så Lamparter hoppet godt før meg. Da tenkte jeg at det er gode forhold, at jeg skulle hoppe ned bakken jeg også, la han til.

Stuan har tro på gull

Lagsprint er gått to ganger i verdenscupen denne sesongen. I Val di Fiemme i midten av januar endte Norges to lag på 5.- og 6.-plass. Verken Riiber eller Andersen var med den gang. I Lahti helgen etter vant Riiber i tospann med Jørgen Graabak.

Til tross for Riibers skuffelse hadde sportssjef Ivar Stuan god tro på seier etter hoppingen

– Det var ikke Jarl på sitt beste. Vi så det var mye potensial i prøveomgang, men vi er ganske godt med. Tyskland er minuttet bak og halvminuttet opp. Det er mulig å gå inn med Espen og Jarl, sa han til NRK.

– Lamparter imponerte på torsdagen. Det var kanskje litt overprestering, mens Jarl gikk et helt greit langrenn. Andersen er bedre langrennsløper enn Greiderer, slo han fast.

