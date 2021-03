annonse

Katolikkenes religiøse overhode, 84 år gamle pave Frans, møtte lørdag sjiamuslimenes øverste leder i Irak, ayatolla Ali Sistani.

De to aldrende mennene – paven er 84 år gammel og Sistani er 90 – møttes i sjiamuslimenes hellige by Najaf, 180 kilometer sør for Bagdad.

Sistani tar sjelden imot gjester, men gjorde et unntak for paven, som er på et fire dager langt besøk i Irak.

Irak hadde før USAs invasjon i 2003 anslagsvis 1,5 millioner kristne, men i dag er det færre enn 400.000 igjen i en befolkning på 40 millioner.

Pave Frans har i årevis arbeidet for å bedre forholdet mellom kristne og muslimer og har blant annet etablert et godt forhold til sunnimuslimske ledere som sjeik Ahmed el-Tayeb i Kairo.

