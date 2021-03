annonse

Tillot maks åtte deltakere.

I Stockholm har politiet aksjonert mot en demonstrasjon hvor flere hundre protesterer mot myndighetenes tiltak mot COVID-19.

Arrangør er organisasjonen Frihet Sverige, som mener at restriksjonene rundt COVID-19 er unødvendig strenge og krenker folks frihet.

Dette melder NTB, som viser til svenske medier.

Politiet hadde på forhånd tillatt åtte personer å demonstrere, i tråd med gjeldende smittevern-regler for Stockholm, men oppmøtet ble som sagt flere hundre.

Medborgarplatsen i sentrum av den svenske hovedstaden ble derfor forsøkt tømt for folk.

NTB formidler ingen detaljer om hvordan politiet ville «oppløse» demonstrasjonen.

Nå viser det seg at demonstrantene har slått politiet tilbake. Politiet skal et titalls ganger ha forsøkt å bryte opp folkemengden, men uten hell, skriver Aftonbladet.

Konfrontert av politiet synes demonstrasjonen å ha blitt omdannet til en protestmarsj, som jo er vanskeligere å oppløse enn en stående forsamling.

Demonstrantene skal jublende ha gitt seg i vei til Guldbron, og beveger seg angivelig i retning av Kungsträdgården. Politiet har sperret av Götgatan.

Demonstrantene synger nasjonalsangen og bærer plakater som «självscensur», «svenskarna är sjuka, stoppa 5G», «propaganda är det verkliga viruset», «media is the virus», «fight for your freedom» og «COVID-1984».

Politiet uttaler at de ikke gir opp, og har tilkalt forsterkninger.

Ti personer er blitt «ført bort» av politiet, skriver Aftonbladet. Så langt meldes det ingen kroppsskade på politi eller demonstranter.

