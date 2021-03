annonse

annonse

Heidi Weng tok VM-sølvet på tremila.

Det ble en ren parademarsj for Therese Johaug på den avsluttende tremila i Oberstdorf. Hun reiser hjem fra VM med full uttelling.

Johaug vant hele 2.34,2 foran Heidi Weng, som sikret dobbelt norsk etter en tøff dragkamp med Sverige-stjernen Frida Karlsson på oppløpet.

annonse

– Det er en fantastisk opplevelse å komme hit til Oberstdorf og få fire gull. Vi har trent såpass mye for det her, og jeg vet at det ligger mye press på meg. Jeg kjenner at jeg er rørt nå. Man blir jo eldre og eldre med årene og vet at dette livet her tar slutt. Man må nyte det mens man kan, sa Johaug til NRK etter rennet.

– Jeg får til mine beste løp i karrieren i et mesterskap i en sesong som har vært veldig spesiell, la hun til.

Det var aldri tvil om hvem som skulle ta gullet på 30-kilometeren. Allerede første av fem ganger opp den lange bakken, der Aleksandr Bolsjunov sprengte Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo på herrenes tremil, fikk Johaug en luke til feltet.

annonse

Ved første runding etter seks kilometer var luka allerede på 16 sekunder til de nærmeste utfordrerne.

En runde senere var avstanden økt til 1.05 minutter. Deretter var den på 1.49 og 2.34 etter 18 og 24 kilometer.

Passerte Northug

Med tremilsseieren kopierte Johaug bedriften fra de individuelle rennene i Seefeld for to år siden. Den gang ble det derimot kun sølv på stafetten. I Oberstdorf ble det suksess også der.

Johaug er kun den fjerde kvinnelige langrennsløperen som har klart å ta fire eller flere gull i et og samme mesterskap. Jelena Välbe tok samtlige fem gull under VM i Trondheim i 1997, mens landskvinne Larisa Lazutina vant fire i Thunder Bay to år tidligere.

Marit Bjørgen greide fire gull både i 2011, 2013 og 2017.

Med seieren gikk Johaug dessuten forbi Petter Northug, som er eneste herreløper med fire gull i et og samme mesterskap, i antall VM-gull gjennom karrieren. Hun tangerte mosvikingen da hun tok sitt 13. gull på stafetten torsdag. Kun Bjørgen og Välbe har flere medaljer totalt.

annonse

Kvartet

Bak samlet det seg ganske raskt en gruppe som skulle vise seg å kjempe om resten av medaljene. Den inneholdt Heidi Weng, Frida Karlsson, Ebba Andersson, hjemmehåpet Katharina Hennig og Teresa Stadlober, som trolig var ute etter å revansjere den klassiske tremila i OL i Pyeongchang da hun lå an til bronse, men gikk feil mot slutten.

Dessverre for hjemmenasjonen måtte Hennig gi en luke litt over halvveis i rennet. Den greide hun aldri å tette.

Om lag 20 kilometer ut i tremila fikk Stadlober en liten luke til de tre andre løperne da Andersson dro med seg Weng og Karlsson i en utforkjøring.

Weng på innern

Opp den siste bakken gikk de to svenskene til. Stadlober fikk det tyngre, mens Weng akkurat greide å henge med. Inn svingen inn mot den siste bakken passerte Weng duoen og derifra holdt hun unna.

– Jeg har ikke følt meg så sterk på oppløp, så jeg tenkte jeg måtte gå i bakken. Jeg fikk det som jeg ville, de kjørte langt ut i svingen slik at jeg fikk innersving, sa Weng til NRK.

Karlsson kom raskt på oppløpet, men greide ikke å passere.

– Jeg var så stiv på oppløpet og hørte pusten bak meg. Men så hørte jeg Therese skrike, og da tenkte jeg at det snart var mål, sa Weng.

Anne Kjersti Kalvå gikk inn til en sterk 6.-plass, mens Tiril Udnes Weng endte på plassen rett bak.

Karlsson kjørt bort i ambulanse etter VM-tremila

Frida Karlsson fikk medisinsk hjelp etter bronsemedaljen på 30-kilometeren i ski-VM i Oberstdorf. Hun ble fraktet ut av stadionområdet i ambulanse.

Karlsson tok seg til venstre underarm og hadde tydelig vondt etter målgang. Hun ble så tatt bort til en ambulanse.

– Noe har skjedd med hånden hennes. Mer enn det kan jeg ikke si. Det får legene ta seg av, sier pressesjef Lukas Johansson i det svenske laget til Expressen.

– Hun skal ta røngten nå, så får vi se hva det innebærer. Risikoen er stor at hun ikke kan konkurrere neste helg. Forhåpentlig er det ikke noe alvorlig, slik at hun kan begynne å trene raskt, sa landslagssjef Anders Byström til SVT.

Neste helge arrangeres det verdenscup i Engadin i Sveits.

annonse

Karlsson gikk i bakken sammen med Ebba Andersson og Heidi Weng om lag 20 kilometer ut på tremila. Til tross for smertene greide hun å spurte inn til VM-bronsen etter en duell med sølvvinner Weng på oppløpet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474