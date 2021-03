annonse

annonse

– Hvis folkevalgte i klimaets navn skal straffe de som bytter bil mest sjelden og belønne de som har råd til å kjøpe seg bil ofte, er vi på helt ville veier.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på at han blir stemplet av Arbeiderpartiets Espen Barth Eide .

– Det har faktisk gått så langt at de har kalt det «dieselpopulisme» når jeg har vært bekymret for vanlige folks kostnader med å fylle tanken, eller når jeg mener det er for gærent å forby folk å bruke den gamle bilen sin, skriver Sp-lederen i VG

annonse

Les også: I flokk gyver det liberale kommentariatet løs på Senterpartiet

Vedum sier at hans uttalelser har vært en kritikk av Høyres virkelighetsfjerne forslag, der de har vært blinde for hvordan dette vil øke forskjellene mellom folk.

– Forunderlig nok virker det som det er Raymond Johansen og Espen Barth Eide som blir mest provosert når jeg angriper Høyres forskjellspolitikk, sier han, og forteller at for vanlige folk er bil dyrt:

annonse

– Det er et faktum at for de aller fleste er det å skulle kjøpe bil en stor investering.

Les også: Sp ser ingen grunn til å regne på klimaeffekten av budsjettet

Han skriver videre at det lettere for den med millionlønn å kjøpe seg en ny, stor nullutslippsbil, enn for den eldre pensjonisten som kontaktet meg for en stund siden. Han hadde ei kone som var dårlig til beins og var derfor avhengig av å bruke bilen de hadde.

– Hvis folkevalgte i klimaets navn skal straffe de som bytter bil mest sjelden, og belønne de som har råd til å kjøpe seg bil ofte, er vi på helt ville veier.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474