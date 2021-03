annonse

Vi kategoriserer og generaliserer helt automatisk, hele tiden. Ubevisst.

Den beste måten å lære mer om verden er å reise. Det er ikke så lett i disse pandemitider. Løsningen kan være å reise på Internett. For ingenting slår virkeligheten.

Enkle kategorier er ofte misvisende, så som «industriland» og «utviklingsland» eller «vesten» og «resten». Rikdomsfordeling er selvfølgelig et kontinuum både mellom land og innad i hvert land. Hans Rosling har delt inn verden i fire rikdomsnivåer.

Tabellen viser tre «parametre» på rikdom, som jeg har valgt ut. (Rikdommen måles selvfølgelig i dollar per husstand.)

Dersom du googler toalett, kjøkken eller seng, får du opp bilder fra nivå 4. Hvis du ønsker å se hverdagslivet på de andre nivåene, så er ikke Google til mye nytte. Kjøkkenet til familier på nivå 4 er nokså likt enten de bor i USA, Mexico, Spania, Etiopia eller et hvilket som helst land.

Norge er et rikt land. Herfra står de fleste av oss og ser ut over verden i et nivå-4-perspektiv. Men i 2017 levde bare 60 % av folk på nivå 4 i «vesten» og altså 40 % i «resten». Allerede i 2027 vil det være femti femti. Omkring 2040 vil 40 % av folk på nivå 4 bo i «vesten» og 60 % i «resten». Den økonomiske veksten i resten av verden går fortere enn i Nord-Amerika og Europa. Noe å tenke på.

På www.dollarstreet.org finner du over 40 000 bilder som forklarer mer enn 40 000 ord. Dollargaten er ordnet fra venstre til høyre, slik som tabellen over. Lave husnummer til venstre tilsvarer lave US$ tall, som er månedlig inntekt per familie. «Scroll down» for å se andre eksempler på hvordan folk lever. Følg med på hva som skjer helt øverst på skjermen, da ser du at hvert hus kan ligge litt forskjellige steder innenfor hvert nivå. Du kan velge et hus og senere «parametere» ved å klikke på bildet. Klikk på X øverst til høyre for å gå ut, slik at du kan velge andre eksempler. Eksperimenter og lær.

Det er ikke galt å kategorisere og generalisere, vi kunne ikke fungere i dagliglivet uten å gjøre det. Men tidligere i menneskehetens historie gikk forandringene så langsomt at de ikke var merkbare. Nå skjer endringene i et menneskes levetid så raskt at fakta og følelser (bør) / må vike for ny kunnskap.



Alt innhold på sidene i https://www.gapminder.org/dollar-street deles gratis.

