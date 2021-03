annonse

Oslo sentrum synes mer og mer som en puritansk og åpen, nesten ren og ubesudlet sone. Samferdsel, handel og annen skitten samhandling skal fjernes fra borgernes fellesarealer.

Men erstatningene for bilparkeringer og næringsvirksomhet er såpass motbydelige at de burde vært gjemt i et skap du bare viser til noen få. Hvis du tør …

Trær til 300 000 per stamme

Fra før er det flust av benker og utemøbler ingen bruker. De famøse og utskjelte utekontorene er nå blitt til geiteskur et sted nord i Oslo. De fargerike flekkene, som før prydet gatene, er regnet bort av byrådet sykkelsaltbudsjett. Vi får håpe at de nyplantede trærne, til 300 000 kroner per stamme, i Olav Vs gate ikke dør av saltet byrådet pøser på asfalten. Dette for den enorme horden av jobbsyklister som har oversvømt bybildet denne ekstremt kalde og globalt oppvarmede vinteren.

Sist ut er ikke trær til mer enn 300 000 per krone, men statuer. Temaet synes å være underbukse. Man skulle tro det var humor. Men hvor er vitsen? Prisen vites ikke.

Bilfritt byliv

Kunsten er bestilt som en del av Bilfritt byliv. Som erstatning for parkeringsplasser i Oslo sentrum. De økonomisk ansvarlige må være sjeleglad for at befolkningen i Norge for det meste er lykkelig uvitende om kunstnernes statuerte lyster i underbukse, fallos og diverse åpninger.

Prosjektet Bilfritt underliv er et av Oslo kommunes satsningsområder i samarbeid med Kulturetaten og Bymiljøetaten. Det lukter MDG, (hvis initialer rimer på LSD), eta(t)nol, sekreter og dritt. Hadde det ikke vært bedre om Oslos byråd heller sniffet bensin?

Skulpturene, som har blitt valgt ut av en fagjury, viser frem disse flotte motivene:

En brun boksershorts eller underbukse i en slik stilling du vil finne den på bunnen av skittentøyskurven.

En hvit, svakt bøyet fallos med utvekster som minner om vorter du ikke vil ha noe sted.

En skulptur med en åpning som ligner en steinsensuell munn.

En annen skulptur har en åpning jeg helst ikke vil beskrive offentlig. Kan i helfigur minne om et sexleketøy som kan brukes av alle kjønn. Et såkalt «mer enn cissleketøy»?

I tillegg står det en stivt sensuell vifte i gaten, utslått i en brun metallblokk.

En slags gravstein med runeskrift står også i skulpturparaden. Ligner en slik du plutselig kan stoppe ved etter et severdighetstegn langs landeveien; bare at de der ute i Norge er ekte. Også denne har en skarp fallos inngravert i seg. Med en trekant på toppen. Liten, men synlig.

Kunst og «kunst»

Smaken er som baken. Delt på midten. Behager dette deg? Og er det så farlig om det ble brukt midler på dette? Fagjuryen vet nok best.

Selv er jeg en storforbruker av kunst, musikk og litteratur. Men denne underlivskunsten appellerer ikke til meg. Jeg blir ikke direkte dårlig av den, men går helst en annen gate gjennom Oslo neste gang jeg må frekventere det døende lemmet av en hovedstad.

Kanskje kommer jeg til å gå utenom og tenke på hvor mye det kostet å pynte gaten så glorete, og på hvor mye Oslo taper på et mindre og mindre erigert byliv.

