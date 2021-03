annonse

Fifa-president Gianni Infantino synes fotballen tilføres en ny dimensjon av at supportere må holde igjen jubelen mens dommere dobbeltsjekker scoringer med VAR.

Dommerverktøyet VAR har fått mye kritikk den siste tiden og flere fotballfans har uttrykt misnøye med at systemet bruker for lang tid og fjerner den spontane gleden når det scores mål. Det er Infantino langt fra enig i.

– Istedenfor å si at det fjerner noe, vil jeg si at det tilfører et nytt lag av adrenalin til sporten, sier Fifa-presidenten ifølge The Guardian.

Infantino har absolutt ingenting å utsette på VAR, som han mener har vært en stor berikelse for fotballen.

– Jeg synes VAR bidrar med mer rettferdighet. Om det tar vekk gleden for noen når en avgjørelse blir endret, så gir det glede til andre. Gleden av å vinne en kamp er fortsatt der. Du vil aldri høre meg si noe negativt om VAR. Rettferdigheten betyr alt, sier Infantino.

Endring på handsregelen

Fifa og fotballens lovkomité Ifab hadde fredag sitt årlige møte. Der kom de fram til flere mulige endringer på fotballens regelverk.

Fra og med 1. juli endres tolkningen av handsreglene for angripende lag, slik at mål ikke blir annullert dersom en spiller ved et uhell treffer ballen med hånden før en scoring. Regelendringen vurderes også til sommerens fotball-EM, som starter 11. juni.

Den endringen ønskes velkommen av direktøren i det engelske fotballforbundets (FA), Mark Bullingham. FA-direktøren som også sitter i styret til Ifab, er ikke enig med Infantino om avbrekket i påvente av VAR-avgjørelser. «Supporteropplevelsen blir skadd av ventetiden», mener han.

Prøveordning på offside

I tillegg til endring på handsregelen for angripende lag, jobbes det også med «semi-automatiske» offsideavgjørelser, der linjedommerne får beskjed på øret om spillerne er i offside.

Det skal også legges opp til å prøve ut et forslag til endring av offsideregelen fra utviklingssjefen i Fifa, Arsène Wenger. Den tidligere Arsenal-manageren har foreslått at en spiller ikke vil være i offside dersom en del av kroppen som kan score mål er på linje med bakerste forsvarer.

Forslaget vil testes ut i nærmeste fremtid, mest sannsynlig i Kina.

