New York-guvernør Andrew Cuomo er i hardt vært. Nå er to nye kvinner ute med anklager om seksuell trakassering. Tidligere har tre andre kvinner stått frem.

Andrew Cuomos problemer fortsetter. Han anklages for å ha mobbet og truet egne partifeller, at han har holdt smittetall skjult, samt nå seksuell trakassering.

Først var det to av hans tidligere ansatte som beskyldt ham for upassende tilnærmelser. Så kom en tredje kvinne, 33 år gamle Anna Ruch. Hun hevder Cuomo under et bryllup i 2019 spurte om han kunne kysse henne.

Lindsey Boylan var den første som anklaget Cuomo for trakassering. Hun er nå aktivt ute på twitter og legger press på guvernøren etter at to nye kvinner, Karen Hinton og Ana Liss, har stått frem. De to nye anklagerne har også jobbet for Cuomo tidligere.

– Takk Karen Hinton for at du modig deler din historie om hvordan sjefen din, en av de mektigste mennene i landet, misbrukte posisjonen sin til å overgripe seg på deg, skriver Boylan (36) på Twitter.

Thank you Karen Hinton for courageously sharing your story of how our boss, one of the most powerful men in the country, used his power to abuse you.

I am sending you love. I am with you. We are with you. https://t.co/VFpQ2kNe5s

— Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) March 7, 2021