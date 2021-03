annonse

Emil Iversen har foreløpig fått femmilsgullet etter at Johannes Høsflot Klæbo ble disket.

Etter å ha fått gullet rundt halsen, følte Iversen med lagkameraten.

– Jeg får ikke gjort noe med det. Jeg fikk det gullet her, det føles ikke helt fortjent, men det er en stor dag for meg uansett, sa Iversen til NRK.

– Det er blitt et drømmemesterskap for meg. Det blir en veldig spesiell dag, men jeg må bare nyte følelsen av at jeg lyktes og klarte å komme i form, sa Iversen.

Han støtter ikke juryavgjørelsen om å diske Klæbo.

– Jeg er veldig lei meg på Johannes sine vegne, det føles feil ut for ham. Jeg vil gi ham en god klem, han er den moralske vinneren i dag. Men det vil bli en feiring på hotellet uansett, for jeg ble nummer to og fikk gull. Det må feires, sa Iversen.

– Jeg følte at han ville skvise meg ut. Han skar ut, men det var jo mye plass på hans venstre side. Jeg har fått beskjed om at jeg vant. Det blir tungt hvis jeg blir disket, sa Klæbo til NRK før avgjørelsen var tatt.

Anke

Norge har etter diskvalifiseringen av Johannes Høsflot Klæbo mulighet til å anke juryens avgjørelse. Nå er saken blitt jusmat.

– Anken skal nå behandles i FIS’ langrennskomité og deres regelutvalg. Nå blir det jusmat og en skikkelig avslutning på VM, sa Espen Bjervig syrlig til NTB.

– Vi klagde på avgjørelsen, men kom ikke igjennom. Så nå begynner vi arbeidet med en anke på avgjørelsen og da har vi 48 timer på oss, sa Bjervig.

Det er FIS’ regelverk som gjør at Norge får mulighet til å sende en skriftlig anke.

– Hvem hindrer hvem er diskusjonen. Vi tolker situasjonen forskjellig. De fikk medhold av juryen så langt og det fikk ikke vi, så vi lager en formell anke, sa Bjervig og utdyper.

– De mener at han gjør en obstruksjon og vi mener at han bare forsøkte å gjøre seg smal.

